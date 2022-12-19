راهی جز پیوند علم و نظام سیاسی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله رفیعی آتانی در اختتامیه چهاردهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری با بیان اینکه تعامل مدیریت شهری با جامعه علمی یکی از اهداف برگزاری این جشنواره است گفت: تولید علم و نظریه پردازی هدف دوم این جشنواره است.

وی ادامه داد: نخبگانی که می‌توانند به مدیریت و حکمروایی شهری کمک کنند پراکنده هستند و این جشنواره فرصتی است تا آنها را شناسایی و شبکه سازی کنیم.

رفیعی آتانی گفت: این جشنواره دو محور تخصصی دارد که یکی ایجاد شهرهای دانش محور و کار آفرین و دیگری تمدن ایرانی و اسلامی و حکمروایی شهری است. و بیش از ۲۰۰۰ اثر علمی به دبیرخانه جشنواره رسید و توسط هیأت علمی و داوران مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه می‌توانیم یک تجربه جدیدی از نقطه اوج تمدن اسلامی را رغم بزنیم. گفت: راه دومی نداریم به غیر از اینکه پیوند علم و نظام سیاسی و تصمیم گیری کشور را ایجاد کنیم.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در ادامه گفت: عدم حضور دستاوردهای مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در این جشنواره یکی از موضوعات قابل تأمل است به رغم اینکه پژوهشگران خوبی در حوزه مدیریت شهری در مرکز مطالعات حضور دارند اما آنها متواضعانه تنها میزبانی این جشنواره را قبول کردند.