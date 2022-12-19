لزوم برخورد جدی با مراکز تولید و فروش مصالح ساختمانی متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز دوشنبه در جلسه شورای استاندارد با تاکید بر همکاری و هماهنگی بین اداره کل استاندارد و سازمان صمت، اظهار داشت: مراکز تولید و فروش مصالح ساختمانی ملزم به رعایت استانداردهای لازم هستند، بنابراین باید طی بازدیدهای دوره‌ای واحدهایی که فاکتورهای استاندارد را رعایت نمی‌کنند و مصالح غیراستاندارد و بی‌کیفیت دارند از طریق مراجع ذیربط برخورد جدی شود.

وی در ادامه با تاکید بر کنترل و نظارت دقیق و برخورد با متخلفین، افزود: کارگاه‌هایی که حائز اهمیت هستند مانند سدسازی، بیمارستان، مراکز آموزشی و… می‌بایست از مصالح استاندارد و باکیفیت استفاده کنند، همچنین در صورت استفاده از مصالح غیراستاندارد باید برخورد شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، گفت: در اجرای طرح پایش کم‌فروشی اگر نظارت مستمر باشد قطعاً مثمرثمر خواهد شد، کالاهایی که در مغازه‌ها به‌فروش می‌رسد باید از لحاظ حجم و وزن استانداردهای لازم را داشته باشند.

دالوند به آسانسورهای مراکز کلیدی و مهم استان مانند بیمارستان‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه ساختمان‌هایی که از آسانسور استفاده می‌کنند ملزم به رعایت استانداردها هستند، گفت: لازم‌است بازدیدهای دوره‌ای توسط سازمان صمت و اداره کل استاندارد صورت گیرد و مراکزی که رعایت نکرده‌اند؛ پلمپ شوند.