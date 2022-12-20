حسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با همکاری آموزش و پرورش ۹۸۷ دانش آموز تحت حمایت به صورت رایگان و یا با تخفیف در مدارس همدل استان تحصیل می‌کنند.

معاون فرهنگی کمیته امداد خراسان شمالی گفت: این دانش آموزان در مقاطع ابتدایی، دوره متوسطه اول و متوسطه دوم هستند.

وی تربیت نسل آینده‌ساز کشور را با ارزش‌ترین اقدام آموزش و پرورش و متولین تعلیم و تربیت کشور دانست و افزود: این دانش آموزان در مدارس همدل به صورت رایگان ثبت نام و یا مشمول تخفیف در مبلغ شهریه تحصیلی شدند.

معاون فرهنگی کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به اینکه این دانش آموزان در مدارس هیأت امنایی، غیر دولتی و نمونه دولتی تحصیل می‌کنند، تصریح کرد: از مجموع ۸۹۷ دانش آموز ۳۲۳ دانش آموز در مقطع ابتدایی و ۲۶۳ نفر متوسطه اول و ۳۱۱ نفر نیز در مقطع متوسطه دوم تحصیلی می‌کنند.

وی با اشاره به تعامل مناسب بین کمیته امداد و آموزش و پرورش استان با هدف خدمت رسانی به دانش آموزان نیازمند، ادامه داد: مراکز نیکوکاری در اداره آموزش و پرورش شهرستان‌ها نیز برای کمک به دانش آموزان نیازمند ایجاد شده است.

یوسفی فراهم‌سازی زمینه تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد را از اهداف اصلی این طرح عنوان کرد و گفت: ۳۲۰ مدرسه در طرح مدارس همدل خراسان شمالی با این نهاد همکاری داشتند.