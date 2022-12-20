آبرسانی رایگان به روستاهای قشم/مردم دغدغه تامین آب نداشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، افشار فتح‌الهی با اعلام این خبر گفت: بنابر دستور دکتر حجت الله عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور آبرسانی به وسیله تانکر به برخی از روستاهای جزیره که با تنش آبی روبرو هستند از امروز آغاز شده است.

وی ادامه داد: کانی، دوستکو، گوری و مرادی روستاهایی هستند که آبرسانی به آنها آغاز شده و تا زمان پایان این بحران و به منظور فراهم ساختن آرامش خاطر مردم آبرسانی به وسیله ۳ دستگاه تانکر ادامه خواهد داشت.

فتح‌الهی یادآور شد: برنامه و لیست آبرسانی از طرف شورای اسلامی روستا تهیه شده و در اختیار شرکت آب، برق و تأسیسات منطقه آزاد قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: طبق بررسی‌های انجام شده به دلیل تأخیر در نوبت آبگیری مخازن در روستاها، هر یک از خانوارها مجبور هستند به وسیله تانکر آب تهیه کنند که این موضوع علاوه بر مشقت در تأمین آب، هزینه اضافی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند و با دستور ویژه دبیر شورای‌عالی این مشکل برطرف خواهد شد.

بنابراین گزارش، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اراده جدی سازمان منطقه آزاد برای رفع چالش تأمین آب در جزیره قشم حاکم شده است.

انعقاد قرارداد سرمایه گذاری تأمین آب شهر قشم به ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب در روز با سرمایه گذاری معادل ۲۵۵ میلیارد تومان، تخصیص زمین جهت ساخت آب شیرین کن در سلخ، تورگان و باسعیدو به ظرفیت مجموعاً ۱۲ هزار متر مکعب (هرکدام ۴ هزار متر مکعب) با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، انعقاد تفاهم نامه با شورا و شهرداری قشم در خصوص توسعه و احداث شبکه آب و فاضلاب در بافت قدیم و با هدف ارائه خدمات به بیش از ۲۴ هزار نفر از ساکنین شهر قشم و تخصیص ۵ هزار متر مکعب آب در روز در قالب خرید تضمیمی برای شهر درگهان از جمله اقدامات مهم برائت امین آب پایدار در جزیره قشم است.

براساس گزارش شرکت آب و برق و تأسیسات قشم در بهار سال جاری ظرفیت تولید آب در شهر قشم به بیش از ۲۰ هزار مترمکعب و ظرفیت تولید آب در روستاهای جزیره به ۲۴ هزار مترمکعب رسیده است.