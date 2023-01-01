مسئولان‌ درباره آلودگی هوای کشور توضیح دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه یکصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به آلودگی هوا تهران گفت: از مسئولان می‌خواهیم کمی جدی تر در زمینه آلودگی هوا برخورد کنند، چه شده که هوا اینگونه است؟.

وی ادامه داد: آلودگی هوا مربوط به سراسر کشور است و علاوه بر اصفهان، تبریز و اراک که آلودگی در آنها دائمی بود، اکنون قم و قزوین نیز به لیست هوای آلوده اضافه شده‌اند.

چمران با اشاره به برنامه‌های رفع آلودگی هوا گفت: یکی از برنامه‌های اثر گذار رفع آلودگی هوا ساخت پل‌ها و رمپ و لوپ هاست که رفت و آمدها را کاهش می‌دهد و روزانه چند صد کیلومتر از سفرها را کمتر می‌کند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: شورا و شهرداری به آب و آتش می‌زنند که بتوانند اتوبوس و واگن برای مترو تهیه کنند و برنامه‌های دیگری را اجرا کنند که به کاهش آلودگی هوا منجر شود.

وی ضمن تاکید بر اهمیت ساخت این تقاطع‌ها برای کاهش مصرف بنزین گفت: برای بنزین یارانه پرداخت می‌کنیم صرفه جویی در بنزین پیش از این نیز مطرح شده و وزیر نفت اسبق قول داد که هرچه صرفه جویی در مصرف بنزین انجام شود، درآمد آن را به شورا و شهرداری می‌دهیم که برای حمل و نقل عمومی از آن استفاده شود که انجام نشد. در آن زمان توافق‌نامه امضا شد اما به نتیجه نرسید.

چمران درباره ساخت ۱۰۵ واگن از سوی شرکت واگن سازی، گفت: تا زمانی که بخواهند بسازند و وارد کنند زمان می‌برد و گمان نمی‌کنم تا دو سال آینده وارد چرخه شود مپنا باید بخشی از آن را بسازد، واگن سازی پارس طرح را سوار کند و شرکت‌های دانش بنیان نیز بخش دیگر کار را انجام دهند.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص ورود تاکسی به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران گفت: ورود تاکسی ساخت خارجی را نیز پیشنهاد دادیم؛ وقتی اتومبیل خارجی وارد می‌شود تاکسی خارجی را نیز می‌توانیم وارد کنیم تا در کنار تاکسی‌های داخلی از آن استفاده شود.

وی با بیان اینکه رانندگان اسنپ رانندگان داخل شهر هستند و شناسایی نشده و آزمایشات لازم را انجام ندادند، گفت: مشخص نیست که این افراد آمادگی رانندگی در معابر بین شهری را داشته باشند یا شاید خودروی آنها ایمنی کامل را نداشته باشد. به همین دلیل اعلام شد که باید مجوز دریافت کنند.