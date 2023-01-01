به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۰ ملی‌پوش هندبال ایران با نظر وسلین وویوویچ سرمربی تیم ملی بامداد روز سه‌شنبه برای برگزاری ۴ دیدار تدارکاتی راهی کاتوویتس لهستان می‌شوند.

محمد سیاوشی، علی رحیمی کازرونی، امیدرضا سرپوشی، مجتبی حیدرپور، محمدرضا اورعی، سلامان بربط، افشین صادقی، شهاب صادق‌زاده، وحید مسعودی، محمدمهدی بهنام‌نیا، میلاد قلندری، پویا نوروزی‌نژاد، محمد کیانی، مهرداد صمصامی، یاسین کبیریان‌جو، رضا یادگاری دهکردی، سید مهدی موسوی، صابر حیدری، محمدرضا کاظمی، علی کوهزاد ۲۰ ملی‌پوش منتخبی هستند که عازم لهستان خواهند شد.

روح‌الله اکرمی‌نیا (سرپرست)، وسلین وویوویچ (سرمربی)، حمید صادق شاه‌نشین (مربی)، شهداد مرتجی (مربی) و دانیال مصلح پور (پزشکیار) کادر تیم ملی هندبال ایران را در رقابت‌های قهرمانی جهان تشکیل می‌دهند.

ملی‌پوشان ایران در تورنمنت چهارجانبه به میزبانی کاتوویتس لهستان روز ۱۴ دی ماه از ساعت ۱۷ به مصاف تیم ملی کشور میزبان خواهند رفت، در دومین دیدار ۱۵ دی ماه از ساعت ۱۹:۳۰ با بلژیک دیدار خواهند کرد و در آخرین دیدار ۱۶ دی ماه از ساعت ۱۷ برابر مراکش صف‌آرایی می‌کنند.

همچنین تیم ملی هندبال مردان ایران در یک دیدار دوستانه ۱۸ دی ماه از ساعت ۱۷ به مصاف کره‌جنوبی می‌رود.

پس از برگزاری این ۴ دیدار تدارکاتی ملی‌پوشان ایران راهی شهر کراکوف خواهند شد تا در رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل حریفان خود به میدان بروند.

ملی‌پوشان ایران در گروه A این مسابقات با تیم‌های ملی اسپانیا، مونته‌نگرو و شیلی هم‌گروه هستند.

برنامه مصاف‌های ملی‌پوشان ایران در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی جهان به شرح زیر است:

ایران – شیلی / پنجشنبه ۲۲ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰

ایران – مونته‌نگرو / شنبه ۲۴ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰

ایران – اسپانیا / دوشنبه ۲۶ دی ماه ساعت ۲۳:۰۰

بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان مردان از ۱۱ تا ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۱ دی لغایت ۹ بهمن ۱۴۰۱) به میزبانی مشترک دو کشور لهستان و سوئد برگزار می‌شود.