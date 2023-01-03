حاج قاسم به ما یاد داد که پیروزی یک فرهنگ است که باید آن را آموخت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پس از ترور حاج قاسم، آمریکا تصور کرد که روحیه مقاومت را کشته است تا عوامل خود در منطقه را به اعلام عادی سازی کامل با رژیم صهیونیستی در خیانت آشکار به آرمان فلسطین سوق دهد. اما چیزی که آمریکا نمی‌دانست این است که همه رزمندگان محور مقاومت حامل روح شهید سلیمانی و تمام شهیدان هستند. و خون پاک این شهدا به مقاومت حیات می بخشد و ما از جانفشانی‌های آنان و ایمان و اعتماد به وعده‌های خداوند متعال برای پیروزی قوی‌تر و مصمم‌تر می‌شویم.

در همین راستا خبرگزاری مهر با «ایاد الاماره» نویسنده و پژوهشگر عراقی گفت وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

پس از گذشت نزدیک به سه سال از شهادت رهبران پیروزی، صحنه بزرگداشت «سران پیروزی» در عراق را چگونه می‌بینید؟

سه سال از شهادت بزرگان و «پیشروان پیروزی»، «حاج قاسم سلیمانی» و «حاج ابومهدی المهندس» رضوان الله تعالی علیهما می‌گذرد، و یاد و خاطره شأن همچنان در ذهن و قلب عراقی‌ها وجود دارد. ما هنوز شهدا را به یاد می‌آوریم و از فداکاری‌های بزرگ آنها در راه عراق و منطقه بسیار سپاسگزاریم. آنها با ما همراه هستند، در قلب ما زنده اند، در حرکت‌ها و در سکون ما حضور دارند.

من می بی نم که مراسم سومین سالگرد شهادتشان باشکوه‌تر از سال گذشته است و معتقدم که در سال‌های آینده برپایی این یادبود بیشتر خواهد شد زیرا ملت اسلامی و عراقی‌ها تلخی فقدان و اهمیت نقش دو شهید بزرگوار را احساس می‌کنند و اینکه چگونه خلأی از خود به جای گذاشته‌اند که به راحتی پر نمی‌شود، و به همین خاطر عراقی‌ها احیای یادبود آنها را واجب می‌دانند.

الهام گرفتن از معانی شهادت و تأثیر دو شهید نیز امری ضروری است و معتقدم این خاطره از دل عراقی‌ها پاک نخواهد شد و تصویر و زندگینامه آنها با گذشت زمان در قلب همه عراقی‌ها باقی خواهد ماند.

آیا آمریکا با ترور «رهبران پیروزی» موفق به ایجاد تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه شد؟

شهیدان «قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» توانستند پروژه صهیونیستی – آمریکایی را در منطقه متوقف کنند و دشمن را شکست دهند و بزرگترین پیروزی تاریخ منطقه را به دست آوردند… می‌توان گفت موفقیت «رهبران پیروزی» تا حد زیادی با موفقیت انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ به دست بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضی الله عنه مرتبط یا مشابه آن است.

ملت عراق تحت شوک شدیدی قرار گرفت و در انتظار هرج و مرج و هجمه بی سابقه در تاریخ خود بود، اما با تلاش حاج قاسم و یارانش، خطرناک‌ترین نقشه صهیونیستی- آمریکایی در عراق دفع شد، و بنابراین این دو شهید بزرگوار با پیروزی و غلبه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی توانستند قبل از شهادت با شکست و توقف پروژه صهیونیستی - آمریکایی، انتقام خود را بگیرند.

پروژه صهیونیستی- آمریکایی نمی‌تواند دوباره اجرا شود زیرا میراث بزرگی از رزمندگان مقاومت که در مکتب شهیدان «قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس» تربیت شدند و از این مکتب پاک آموختند، ایجاد شد که می‌توانند دشمن را دفع کنند. بنابراین تا زمانی که یاد و خاطره شهدا و میراث آنها وجود دارد، آمریکا نمی‌تواند پروژه «تغییر ژئوپلیتیک» یا هر نوع تغییر دیگری را پیش ببرد.

فرهنگی که رهبران پیروزی پیش ما جا گذاشتند چیست و آنها چه میراثی برای ما باقی گذاشتند؟

مهم‌ترین فرهنگی که توسط «سرداران پیروزی یعنی حاج قاسم و حاج ابومهدی» پیش ما پرورش داده شده، فرهنگ پیروزی است… از این دو شهید بزرگوار آموخته ایم که پیروزی فرهنگی است که قبل از اینکه واقعیت پیدا کند که با دستانمان آن را لمس کنیم، باید در جان‌ها نهادینه شده و در دل‌ها و ذهن‌ها آغشته شود. این چیزی است که از دو شهید بزرگ یاد گرفتیم. آموختیم که ما بر حق هستیم، بر اصول و ارزشهای اصیل خود هستیم و تا زمانی که بر حق باشیم و با خداوند تبارک و تعالی هستیم پیروز خواهیم بود و خداوند پشتیبان ماست.

این درس عملی را دیدیم و شهیدان «قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس» عملاً به ما ثابت کردند… این تأثیر بزرگی است که آنها بر ما گذاشتند… ما از آنها یاد گرفتیم که پیروزی فرهنگ است و پیروزی فقط از طریق فرهنگ پیروزی حاصل می‌شود که باعث غرور، سربلندی و عزت می‌شود.

امت اسلامی در طول دوره گذشته شکست‌های زیادی را متحمل شده است، اما پیروزی دوباره با هدایت رهبران بزرگی چون حاج قاسم و حاج ابومهدی به بلاد اسلام بازگشته است و آنها همچنان با خون خود پیروز هستند ان شاءالله.

آخرین تحولات پرونده تعقیب دست اندرکاران و همدستان این جنایت شنیع چیست؟

یکی از کمترین وفاداری‌ها به خون شهدا مجازات عاملان همه کسانی است که در این جنایت فجیع شرکت داشتند و باید مجازات شوند… متأسفانه مقامات عراقی هنوز آنطور که باید در تعقیب عاملان و اعمال اشد و حداکثر مجازات برای آنها جدی نیستند.

وظیفه ما به عنوان عراقی و غیر عراقی این است که با مجازات جنایتکارانی که مرتکب این جنایت فجیع شده اند، به خون شهدا ادای احترام کنیم. امیدواریم مقامات رسمی بغداد و همه مردم عراق تقاضا برای مجازات عاملان و جنایتکارانی که در این جنایت فجیع دخیل بودند را تقویت کنند.