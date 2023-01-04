رهن ۶۰۰ میلیون تومانی در منیریه + جدول

اجاره بها در محله منیریه به دلیل شرایط خاص این منطقه و قدیمی بودن آن کمی متفاوت است و برای رهن یک واحد ۸۵ متری حداکثر باید ۶۵۰ میلیون و ماهانه ۷ میلیون تومان پرداخت شود.