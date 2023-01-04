رهن ۶۰۰ میلیون تومانی در منیریه + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره بها در محله منیریه باید حداقل رهن ۱۲۰ میلیون تومان و ماهیانه ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون پرداخت شود در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این محله تهران منتشر میشود.
|محله
|متراژ
|اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|منیریه
|۸۵
|۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۷ میلیون
|۳۵۰ الی ۶۶۰ میلیون
|سنگلج
|۸۵
|۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۵ میلیون
|۱۹۰ الی ۴۵۰ میلیون
|امیریه
|۸۵
|۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۶ میلیون
|۱۶۰ الی ۴۵۰ میلیون
|میدان حر
|۸۵
|۷ الی ۸ میلیون
|۱۲۰ الی ۶۵۰ میلیون
|مخصوص
|۸۵
|۵ میلیون و ۴۰۰ الی ۷ میلیون و ۵۰۰
|۲۰۰ الی ۶۰۰ میلیون
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