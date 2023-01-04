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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۴۵

بازار اجاره بها؛

رهن ۶۰۰ میلیون تومانی در منیریه + جدول

رهن ۶۰۰ میلیون تومانی در منیریه + جدول

اجاره بها در محله منیریه به دلیل شرایط خاص این منطقه و قدیمی بودن آن کمی متفاوت است و برای رهن یک واحد ۸۵ متری حداکثر باید ۶۵۰ میلیون و ماهانه ۷ میلیون تومان پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره بها در محله منیریه باید حداقل رهن ۱۲۰ میلیون تومان و ماهیانه ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون پرداخت شود در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این محله تهران منتشر می‌شود.

محله متراژ اجاره بها (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
منیریه ۸۵ ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۷ میلیون ۳۵۰ الی ۶۶۰ میلیون
سنگلج ۸۵ ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۵ میلیون ۱۹۰ الی ۴۵۰ میلیون
امیریه ۸۵ ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۶ میلیون ۱۶۰ الی ۴۵۰ میلیون
میدان حر ۸۵ ۷ الی ۸ میلیون ۱۲۰ الی ۶۵۰ میلیون
مخصوص ۸۵ ۵ میلیون و ۴۰۰ الی ۷ میلیون و ۵۰۰ ۲۰۰ الی ۶۰۰ میلیون

کد مطلب 5673116

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