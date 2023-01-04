به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدرسی صبح چهارشنبه در مراسم سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای بوشهر اظهار داشت: آن چیزی که مهم است بحث مهارت، کارآموزی، کارورزی و توان کار علمی است.

وی اضافه کرد: این نکته مشترک در دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه فنی و حرفه ای استان است که می‌تواند این دو دانشگاه را در سطح استان به هم نزدیک تر کند و هم افزایی به دنبال داشته باشد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر خاطرنشان کرد: این هم افزایی سیاستی است که دانشگاه مادر باید به دنبال آن باشد.

مدرسی افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای به خوبی به رسالت خود عمل نموده که دانشجویان باری بر جامعه نباشند و حلال مشکلات باشند.

لزوم تبیین جایگاه سردار سلیمانی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: فنی بودن و تلاش مضاعف دانشجویان و همکاران باعث ارتقای دانشگاه فنی و حرفه ای شده است.

حجت الاسلام جمالی اضافه کرد: در بیانیه گام دوم رهبری معظم انقلاب تاکید دارند که واجب ترین کار خدمت به جوانان است.

وی افزود: در اوایل سال تحصیلی، دانشگاه پرتلاطم بود، ولی صبر و شکیبایی اساتید و کارکنان دانشگاه مثالی زدنی بود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: امروز که سالروز شهادت حاج قاسم است باید تبیین کرد جایگاه ایشان را و نشان دهیم که دین با سیاست عجین شده است و باید از ظرفیت طرفین استفاده برد.

۷۰ درصد ماهیت آموزشی دانشگاه عملی است

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای واحد بوشهر نیز ضمن تسلیت شهادت این سردار رشید اسلام، گفت: دانشگاه فنی و حرفه‌ای دانشگاهی فوق‌العاده و با ظرفیت است.

احسان بهمیاری افزود: رویکرد مهارتی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای بسیار بالا است و ماهیت آموزشی در این دانشگاه ۷۰ درصد عملی است.

بهمیاری اضافه کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر با سه آموزشکده در مرکز و جنوب استان و قریب به سه هزار و ۲۰۰ دانشجو و طیف وسیع رشته‌های تحصیلی و ظرفیت بالای کارآفرینی این آمادگی را داریم که به دانشگاه خلیج فارس وصل شویم و با تشکیل هسته‌های نوآور در جهت توسعه استان فعالیت کنیم.

به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و در طرحی نمادین، ساختمان اداری و آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای واحد بوشهر-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بوشهر (امام خامنه ای) به نام سردار قاسم سلیمانی مزین شد.