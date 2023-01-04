همراهی با جشنواره تجسمی فجر نشانه آگاهی و هوشمندی هنرمندان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، عبدالرضا سهرابی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز ۱۳ دی با حضور در دبیرخانه این رخداد هنری از بخشهای مختلف دبیرخانه بازدید و در جلسه داوری آثار رشته نقاشی شرکت کرد و به گفتوگو با دبیر و داوران این بخش پرداخت.
وی ضمن تجلیل از تلاشهای صورتگرفته توسط ستاد برگزاری، دبیران و داوران جشنواره پانزدهم بیان کرد: دشمنان به دنبال این بودند که به همه رخدادهای هنری بهویژه جشنوارههای فجر ضربه بزنند، اما خوشبختانه هوشمندی و همراهی شما هنرمندان ارجمند که حاکی از عمق میهندوستی و ارزشآفرینیتان برای کشور و جمهوری اسلامی ایران است، مانع از بروز این امر شد و بدخواهان را ناکام گذاشت. استقبال و همراهی با جشنواره هنرهای تجسمی فجر نشانه آگاهی و هوشمندی هنرمندان است.
رئیس شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ادامه داد: هجمههای صورتگرفته به جشنواره فجر، این سخن امام خمینی (ره) را در اذهان تداعی میسازد که فرمودند هرگاه دشمن از شما تعریف کرد، بدانید که عملکردتان خوب نبوده و هرگاه به شما تاخت، بدانید که کارتان را بهدرستی انجام دادهاید. اکنون نیز شرایط به همین صورت است و هجمه دشمنان نشان میدهد که بحمدالله شما کارتان را به نحو احسن پیش بردهاید. عملکرد دبیرکل محترم جشنواره در مواجهه با فشارها و هجمههای موجود نیز بسیار دلگرمکننده و آرامشبخش بود.
سهرابی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با اعضای ستاد برگزاری سالگرد این شهید والامقام اشاره و عنوان کرد: با توجه به شناخت عمیق و دقیق رهبر معظم انقلاب نسبت به هنر، تاکید ایشان بر این بود که از انواع هنرها و ظرفیتهای هنری برای تثبیت جایگاه شهید سلیمانی استفاده شود تا حضور مردم در آئینهای تجلیل از این شهید عزیز، مستمر و همیشگی باشد. اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، درمییابیم که وظیفه سنگینی بر دوش همه ما است. مرکز هنرهای تجسمی از آمادگی لازم برخوردار است تا حداکثر توان و تلاش خود را برای تسهیل فعالیت هنرمندان در این زمینه به کار گیرد.
در بخش دیگری از این نشست، سیدعباس میرهاشمی دبیرکل پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ضمن ارائه گزارشی از فرایند داوری و انتخاب آثار، سطح کیفی آثار ارائهشده را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که در بخش نمایشگاه پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، آثار شایستهای به نمایش درآیند.
پریسا شاد قزوینی دبیر بخش نقاشی و محمد خزایی، محمد کاظم حسنوند و علی بحرینی داوران این رشته هنری نیز به طرح نکات و نظرات خود در زمینه برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر پرداختند.
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به دبیری سیدعباس میرهاشمی، بهمن سال ۱۴۰۱ در تهران و سایر استانهای کشور برپا میشود. علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این رویداد هنری میتوانند به سایت جشنواره به نشانی www.fajrtajasomi.ir مراجعه کنند.
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