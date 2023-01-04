به گزارش خبرنگار مهر، عیسی صفوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پیشنهاد هشت ماده‌ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و پیگیری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، صدور پروانه و مجوز راه‌اندازی عطاری‌ها از وزارت صمت به وزارت بهداشت تغییر خواهد کرد.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: این کار باعث ورود افراد صاحب صلاحیت به پیشه عطاری خواهد شد.

وی تصریح کرد: بنا برگزارش معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال جاری، تعداد ۱۷۶ بازرسی از عطاری‌ها صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: تعداد اقلام جمع‌آوری‌شده ۱۶ مورد، تعداد اقلام جمع‌آوری‌شده مواد مخدر ۱۳ مورد، تعداد اقلام جمع‌آوری‌شده مکمل چاقی و لاغری ۱۳ و تعداد اقلام جمع‌آوری‌شده فاقد مجوز ۱۱ مورد بوده است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با تصویب نهایی موارد پیشنهادی صلاحیت افراد صاحب عطاری سالیانه ارزیابی خواهد شد.