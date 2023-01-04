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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۱۰

فرمانده انتظامی بویین زهرا خبر داد؛

فوت کارگر جوان در یک واحد صنعتی بویین زهرا

فوت کارگر جوان در یک واحد صنعتی بویین زهرا

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا از جان باختن کارگر ۲۶ ساله حین کار در یک واحد صنعتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وجیه الله عبدی اظهار داشت: مقارن ساعت ۱۸۳۰ دقیقه روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه کاری منجر به فوت، بلافاصله مأموران انتظامی و عوامل امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران و در بررسی محل مشخص شد، جوانی ۲۶ ساله حین انجام کار دچار حادثه شده که متأسفانه براثر شدت جراحات وارده در دم جان باخته است.

فرمانده شهرستان انتظامی شهرستان بوئین زهرا با بیان اینکه علت تامه بروز این حادثه توسط کارشناسان مربوطه دردست بررسی می‌باشد، خاطرنشان کرد: جسد متوفی تحویل پزشکی قانونی شد.

کد مطلب 5673743

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