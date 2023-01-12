مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص انتقاداتی که از بازی ضعیف استقلال مقابل تراکتور گرفته می‌شود گفت: استقلال مقابل تراکتور بد بود، بی کیفیت و بی انگیزه بازی کرد و کسانی که این دیدار را تماشا می‌کردند حس می‌کردند یک تیم در محلات در حال بازی است. اشتباهات پی در پی بازیکنان استقلال در این دیدار منجر به شکست آبی پوشان شد تا این تیم در پایان هفته پانزدهم به رده چهارم جدول سقوط کند.

وی در مورد صحبت‌هایی که مبنی بر کم کاری تعدادی از بازیکنان استقلال برابر تراکتور صورت گرفته است گفت: متأسفانه در فوتبال ما این اتفاقات در سالهای گذشته رخ داده است. در مورد این موضوع، صحبت کردن خیلی سخت است و نمی‌توان قضاوت کرد اما نوع بازی کردن استقلال در تبریز این شبهه را به وجود می‌آورد. عملکرد استقلال مقابل تراکتور آنقدر ضعیف بود که هر بیننده‌ای به این موضوع فکر می‌کند اما امیدوارم که چنین مسئله‌ای وجود نداشته باشد. این را به حساب سرمای هوا و آماده نبودن بازیکنان بگذاریم.

کارشناس فوتبال گفت: در مورد اینکه برخی‌ها معتقدند ساپینتو باید برکنار شود افزود: در این که ساپینتو در استقلال نتایجش راضی کننده نبوده شکی نیست. نوسان این تیم زیاد است. تغییر در ترکیب و جابجایی بازیکنان باعث عملکرد بد این تیم شده است. در این خصوص همه ساپینتو را مقصر می‌دانند و انتظار دارند او در این موارد پاسخگو باشد اما معتقدم با توجه به مشکلات مالی و اتفاقاتی که در گذشته صورت گرفته بعید است باشگاه ساپینتو را برکنار کند ضمن اینکه اگر او هم برکنار شد چه کسی می‌خواهد جایگزین او شود. باشگاه باید ساپینتو را مدیریت کن و از او بخواهد تنها تمرکزش بر روی بازی‌ها باشد. از حواشی دوری کند و بهترین‌ها را در زمین به بازی بگیرد تا بتواند در نیم فصل دوم عملکرد موفقی داشته باشد.

کارشناس فوتبال در پاسخ به این سوال که چه راهکاری بوجود دارد که استقلال بتواند از این بحران نجات پیدا کند گفت: سرمربی تیم نقش اصلی را در موفقیت یا عدم موفقیت استقلال بازی می‌کند. او باید آبی پوشان را از این شرایط سخت بیرون ببرد. اختلاف با برخی بازیکنان را کنار گذاشته و تعدادی از بازیکنان که به دلایلی عجیب استفاده نمی‌کند آنها را به بازی بگیرد. به عنوان نمونه آمانوف بازیکن خوبی است اما هنوز یک دقیقه هم بازی نکرده است. تغییرات در ترکیب را کم کرده و به یک ارنج ایده آل دست پیدا کند ضمن اینکه هم خودش هم کادر فنی از جنجال دوری کند تا ان شاآلله استقلال بتواند با شروع نیم فصل دوم بازی‌های خوب از خود به نمایش گذاشته و به قهرمانی دست پیدا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نقش مدیریت باشگاه این روزها پررنگ‌تر از همیشه است. امیدوارم فتح الله زاده و اعضای هیئت مدیره به دور از احساسات و هیجانات بوجود آمده تصمیمات منطقی برای استقلال بگیرند تا این تیم از این شرایط بد بیرون آمده و به آرامش برسد.