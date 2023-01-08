صادرات پیشران توسعه استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان قزوین که در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: عملکرد فعالان اقتصادی و صنعتی کشور در شرایط سخت و ناپایدار اقتصادی کشور مطلوب بوده است.

وی افزود: در استان قزوین با همت فعالان اقتصادی و صنعتی نسبت به سال گذشته افزایش ارزش صادراتی به ثبت رسیده که نشان دهنده پویایی اقتصادی این استان است.

استاندار قزوین تصریح کرد: هنوز تناسب خوبی بین ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی استان قزوین وجود ندارد و می‌توان با همکاری دولت و بخش خصوصی اقدامات بسیار خوبی در حوزه صادرات انجام دهیم.

وی صادرات را پیشران توسعه دانست و ادامه داد: صادرات اثرگذارترین عامل در توسعه اقتصادی استان قزوین است.

این مسئول با بیان اینکه باید به دنبال افزایش تنوع کالاهای صادراتی در استان قزوین باشیم، تاکید کرد: تنوع کالاهای صادراتی استان قزوین می‌تواند علاوه بر اینکه ارزش افزوده بیشتری برای استان به دنبال داشته باشد، گسل‌های اقتصادی را به حرکت در آورده و شرایط مناسب اقتصادی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه باید به دنبال تسهیل ارتباط با سرمایه گذاران خارجی باشیم، ادامه داد: باید زمینه حضور شرکای اقتصادی خارجی را برای سرمایه گذاری در استان قزوین فراهم کنیم.

اعلایی با تاکید بر اینکه افزایش تسهیلگری در گمرک بهبود آمارهای صادراتی را به دنبال دارد، بیان کرد: راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده استان قزوین است.

وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند زمینه جهش اقتصادی استان را فراهم کند، تصریح کرد: استقرار گمرک و شرکت نمایشگاه‌ها در استان قزوین می‌تواند در توسعه اقتصادی و اثرگذاری منطقه ویژه اقتصادی مؤثر باشد.

استاندار قزوین حضور سفرای خارجی و ارتباط با کشورهای خارجی را عامل دیگر مورد نیاز برای توسعه اقتصادی استان دانسته و ادامه داد: نمایندگی وزارت خارجه در استان قزوین باید در دوره جدید فعالیت بیشتری انجام می‌دهد.

وی گفت: پیش بینی ما برای صادرات از استان قزوین در سال جاری ۸۰۰ میلیون دلار بوده که امیدواریم تا پایان سال شاهد تحقق این رقم باشیم.

اعلایی در پایان با بیان اینکه در سال آینده به دنبال صادرات یک میلیارد دلاری از استان خواهیم بود، یادآور شد: ۲۵ تا ۳۰ درصد صادرات استان قزوین در حوزه فولاد است که اگر تقویت و تسهیل شود در رشد اقتصادی استان قزوین بسیار تأثیرگذار خواهد بود.