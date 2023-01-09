واکنش تند «هادی حبیبی» به احتمال رد صلاحیتش در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر خرداد ماه گذشته در حالیکه تنها چند ماه از دوره ۴ ساله ریاست عبدالله عزیزی بر هیأت کشتی استان تهران باقی مانده بود، با ابلاغ اداره کل ورزش استان و موافقت فدراسیون کشتی، وی برکنار و محمدابراهیم امامی به عنوان سرپرست این هیأت معرفی شد.

در ادامه در پایان زمان چهار ماهه سرپرستی امامی هم حکم او تمدید و در نهایت فرآیند ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات هیأت کشتی تهران آغاز شد.

در فرآیند ثبت‌نام از کاندیداهای ریاست هیأت کشتی تهران که طی روزهای ۳۰ آبان تا ۸ آذرماه انجام شد، ۵ نفر برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کردند. بر این اساس هادی حبیبی دارای مدرک دکترای تربیت بدنی و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی به عنوان رئیس اسبق انستیتو کشتی، رئیس اسبق سازمان لیگ و همچنین مربی و سرپرست پیشین تیم ملی به همراه قاسم علی‌عسگری مسئول دفتر رئیس فدراسیون کشتی به عنوان شاخص‌ترین نفرات برای ریاست هیأت کشتی تهران کاندیدا شدند.

اما طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر رد صلاحیت هادی حبیبی منتشر شد که او در واکنش به این موضوع به خبرنگار مهر گفت: «به درخواست بسیاری از اهالی کشتی تهران برای حضور در انتخابات ریاست هیئت کشتی تهران ثبت نام کردم، در ابتدا تعدادی از دوستان توصیه کردند که خودم کنار بکشم چراکه آنها اعتقاد داشتند فدراسیون نظرش روی گزینه مورد نظر خودش است و همگان هم از ارتباط نزدیک رئیس فدراسیون با مسئول دفترش با خبر هستند اما از آنجا که وظیفه داشتم به خاطر دغدغه‌های جامعه کشتی پایتخت میدان را خالی نکنم بر اساس قوانین موجود مراحل ثبت نام را در زمان مقرر انجام دادم.»

وی با بیان اینکه برخی‌ها وقتی دیدند برای حضور در انتخابات اصرار دارم، شروع به کارشکنی کردند، گفت: «متاسفانه این روزها اتفاقاتی در حال رخ دادن است که اصلاً زیبنده این رشته نیست و شاید روزی آنها را با جزئیات به اطلاع همه مردم رساندم. به من اعلام شده به دلیل عدم ارائه مدارک مجوز حضور در انتخابات تهران را ندارم، البته هنوز به صورت رسمی ابلاغی ارسال نشده، هر چند دوستان با همه توان مشغول سنگ اندازی هستند تا بتوانند به هدف خود برسند.»

حبیبی خاطرنشان کرد: «همانطور که از اسمش مشخص است انتخابات یعنی یک فرایند تصمیم گیری رسمی که طی آن افرادی جهت اداره امور عمومی خود شخص یا اشخاصی را برای مقامی رسمی به مدت معلوم با ریختن رأی به صندوق‌های انتخاباتی برمی گزینند اما گویا دوستان اعتقادی به این موضوع ندارند و قصد دارند با مهندسی انتخابات هیئت کشتی تهران، فرد مورد نظرشان را بر مسند ریاست قرار دهند.»

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم علی‌عسگری و حسن یاری‌نیا نفراتی هستند که تاکنون برای حضور در مجمع انتخاباتی هیأت کشتی استان تهران تأئید صلاحیت شده اند.