روسیه به اظهارات سفیر آمریکا در مجارستان واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سفارت روسیه در مجارستان اظهارات «دیوید پرسمن»، سفیر آمریکا در بوداپست در مورد «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه را غیرقابل قبول و توهین آمیز خواند.

بر اساس گزارش سفارت روسیه که روز سه شنبه در کانال تلگرامی این سفارت منتشر شد، «دی.پرسمن» سفیر ایالات متحده در مجارستان در یک سخنرانی عمومی در تاریخ ۶ ژانویه سال جاری اظهارات غیرقابل قبولی را در مورد رئیس جمهور فدراسیون روسیه بیان کرد. در این بیانیه آمده است که اظهار نظر در مورد شخصیت یک رئیس دولت خارجی نقض ظالمانه پروتکل و رویه دیپلماتیک متداول است.

سفارت روسیه به پرسمن پیشنهاد کرد «فقدان حرفه‌ای بودن در زمینه دیپلماسی را بپذیرد» و به سفیر آمریکا کتاب معروف پدرسالار، سیاست خارجی آمریکا، اثر هنری کیسینجر را که با عنوان دیپلماسی خوانده می‌شود، توصیه کرد که بخواند تا آداب حرفه‌ای کنسولی را فرابگیرد.