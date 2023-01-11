به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بزرگداشت مقام زن و «روز مادر»، بسته های ویژه ای را تدارک دیده است که تمامی مشترکان همراه اولی قادر به سفارش و استفاده از آنها هستند.

براساس تقویم رسمی کشور ۲۳ دی ۱۴۰۱ مصادف است با بیستم جمادی الثانی و سالروز ولادت حضرت زهرا(س) که همراه اول به همین مناسبت با طراحی ۳ بسته ویژه ۳ روزه «مکالمه»، «اینترنت» و «ترکیبی» این روز را به تمامی مشترکانش تبریک گفته است.

«بسته مکالمه» ۳۰۰ دقیقه ای به قیمت ۳ هزار تومان، «بسته اینترنت» ۱.۵ گیگابایتی به قیمت ۶ هزار تومان و «بسته ترکیبی» با ۲۰۰ دقیقه مکالمه و ۲ گیگابایت اینترنت به قیمت ۹ هزار تومان عرضه شده است.

تمامی مشترکان همراه اولی که علاقه مند به فعالسازی یکی از این بسته های ویژه ۳ روزه برای خود یا هدیه به دیگران هستند، می توانند از چهارشنبه ۲۱ دی تا پایان روز جمعه ۲۳ دی با شماره گیری کددستوری «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶۷ مربع» نسبت به خرید آن اقدام کنند.