آخرین وضعیت اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کانال شخصی خود در پیام رسان بومی توضیحاتی درباره ماحصل دیدار خود با برخی از نمایندگان مردم در جریان دیدارهای هفتگی خود ارائه داد.

زارع پور نوشت: «روز دوشنبه در ادامه دیدارهای هفتگی با نمایندگان مردم با آقای محمد سرگزی، نماینده مردم زابل و زهک؛ آقای مجید ناصری‌نژاد، نماینده مردم شادگان و خانم فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی به‌صورت مجزا دیدار و گفت‌وگو کردم و به اتفاق وضعیت شبکه ارتباطی حوزه‌های انتخابیه آن‌ها را به‌طور کامل بررسی کردیم. در این دیدارها ضمن تشریح آخرین وضعیت توسعه ارتباطات روستایی حوزه‌های انتخابیه این نمایندگان، سعی کردم تا با برقراری تماس‌های تصادفی با روستاییان عزیز، به صورت مستقیم از وضعیت ارتباطی آن‌ها گزارشی دریافت کنم.

در یکی از این دیدارها متوجه شدم تلفن ثابت در برخی از نقاط شهر زابل چند سال است که قطع شده است و از آنجا که در شرایط حاضر دیگر عدم دسترسی به تلفن ثابت غیرقابل توجیه است به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نماینده وزیر در هیأت مدیره شرکت مخابرات دستور دادم تا با قید فوریت موضوع را پیگیری و مشکلات این شهر را حل کنند. البته الحمدلله ۹۸ درصد روستاهای بالای بیست خانوار زابل تحت پوشش شبکه ارتباطی پایدار و باکیفیت قرار گرفته‌اند و تا پایان هفته دولت سال آینده دیگر هیچ روستای بدون ارتباطی در این منطقه نخواهیم داشت.

خوشبختانه در شادگان نیز ۱۳۱ روستای بالای بیست خانوار وجود دارد که ۱۳۰ روستای آن به شبکه متصل هستند و در گزارش نماینده این شهر و بررسی‌های تلفنی خودم از اهالی این روستاها متوجه شدم برخی از آن‌ها از کیفیت رضایت ندارند که قرار شد تیمی برای بررسی به این شهر اعزام شود. ۸۱ درصد روستاهای بالای بیست خانوار بروجرد نیز به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و مطابق برنامه همه آن‌ها تا شهریور سال آینده به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند. انشاالله با تکمیل طرح توسعه ارتباطات روستایی در شهریور سال آینده، در فاز بعد افزایش و ارتقا کیفیت در دستور کار قرار می‌گیرد.