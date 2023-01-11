به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به عنوان نخستین بانک، امکان ارائه چک امن دیجیتال را عملیاتی کرده و نسخه جدید ۲.۵ اندرویدی نرم‌افزار همراه بانک صادرات ایران برای ارائه کامل خدمات «چکنو» بر روی سایت رسمی آن به نشانی: www.bsi.ir قرار گرفته است. متقاضیان استفاده از «چکنو» می‌توانند با نصب این نسخه از خدمات چک امن دیجیتال این بانک استفاده کنند.

همچنین نسخه جدید ۳.۳.۲ نرم‌افزار «هامون» برای تأیید و ارائه گواهی امضای الکترونیک در استفاده از «چکنو» روی سایت بانک صادرات ایران بارگذاری شده و قابل نصب است.

تمامی مشتریان بانک صادرات ایران که حساب جاری با دسته‌چک دارند، بدون نیاز به مراجعه به شعبه می‌توانند با نصب نرم‌افزار همراه‌بانک برای فعال‌سازی و صدور دسته چک الکترونیک درخواست ارائه کنند. این دسته‌چک الکترونیک با نام تجاری «چکنو» در حال حاضر برای مشتریان حقیقی بانک و با ١٠ برگ صادر می‌شود.

استفاده از «چکنو» همچنین نیازمند نصب نرم‌افزار «هامون» برای انجام امضای الکترونیکی است که با نصب آن بر روی تلفن همراه، عملیات غیرحضوری احراز هویت انجام شده و گواهی امضای الکترونیکی در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت. در حال حاضر در بانک صادرات ایران به عنوان تنها بانک، علاوه بر ارائه خدمات فیزیکی چک، ارائه خدمات الکترونیک چک نیز راه‌اندازی شده است.

«تسهیل خدمات غیرحضوری چک (تقاضای دسته‌چک، صدور، انتقال به غیر، نقد کردن و…)، «افزایش امنیت و کاهش ریسک در پرداخت»، «داشتن الزامات قانونی چک کاغذی»، «امکان صدور و وصول چک در هر ساعت از شبانه‌روز»، «سرعت و دقت بیشتر در نقدشوندگی نسبت به چک کاغذی»، «جلوگیری از تحریف، مخدوش شدن و مغایرت عدد و حروف نسبت به چک کاغذی» برخی از مزایای «چکنو» برای مشتریان و استفاده‌کنندگان از این محصول بانکی نوین به شمار می‌رود.