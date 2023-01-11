امید آفرینی و نشاط اجتماعی مهمترین هدف جشنواره «گفتمان خدمت» است

به گزارش مهر، مجید مؤمنی ظهر چهارشنبه در آئین جشنواره گفتمان خدمت در مصلی اراک اظهار داشت: یکی از مهمترین راهبردهای کمیته امداد حضور فعال در مساجد برای تحقق فریضه مهم جهاد تبیین است و این مهم با توجه به تلاش دشمن برای تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی‌ها انجام می‌شود و دشمن می‌خواهد چهره انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را مخدوش سازد.

وی افزود: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری جشنواره گفتمان خدمت پیش بینی شده که این جشنواره در استان‌های مرکزی و مازندران برگزار خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی بیان کرد: امیدآفرینی و ایجاد نشاط انقلابی در جامعه مهمترین هدف جشنواره گفتمان خدمت بوده و ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری از دیگر اهداف این جشنواره مهم است.

وی با اشاره با اینکه گروه‌های جهادی، گروه‌های تبلیغی و مراکز نیکوکاری در جشنواره گفتمان خدمت حضور دارند، گفت: ۷ کمیته اجرایی در این راستا تشکیل شده و ۵۱ نفر در این جشنواره خدمت رسانی می‌کنند.

مؤمنی افزود: ۳۴۸ مرکز نیکوکاری فعال که ۱۸۶ مورد آنها روحانی محور هستند و ۴۸ گروه جهادی روحانی در سطح استان مرکزی فعالیت دارند که در این جشنواره مشارکت می‌کنند.

وی ادامه داد: توزیع ۱۲ هزار پرس غذای گرم، توزیع ۲ هزار بسته معیشتی، اعزام ۸۱۴ نفر به مشهد مقدس و زنگ گفتمان خدمت در مدارس و حوزه‌های علمیه از اقدامات مهم در ذیل جشنواره گفتمان خدمت در استان مرکزی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی خاطر نشان کرد: تعامل و هم افزایی مراکز نیکوکاری با گروه‌های جهادی از مهمترین برکات جشنواره گفتمان خدمت است و این قطعاً برای جامعه و مردم برکات فراوانی خواهد داشت.