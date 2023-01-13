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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۰۶

۱۱۲ سیل زده در چادرهای هلال احمر اسکان داده شدند

۱۱۲ سیل زده در چادرهای هلال احمر اسکان داده شدند

زاهدان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان از امدادرسانی به ۴۶۱ نفر آسیب دیده از سیل در شهرستان‌های فنوج، ایرانشهر و نیکشهر و اسکان ۱۱۲ سیل زده در چادرهای این نهاد خبر داد.

علیرضا میربهاءالدین در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: به ۴۶۱ نفر آسیب دیده از سیل در شهرستان‌های فنوج، ایرانشهر و نیکشهر از ۱۸ تا ۲۱ دیماه امداد رسانی شد.

وی ادامه داد: در اثر بارندگی‌های اخیر و وقوع سیل و آبگرفتگی در شهرستان‌های فنوج، نیکشهر و ایرانشهر ۱۶ روستا دچار حادثه شدند که خدمات امدادرسانی برای سیل زدگان توسط ۸۷ نجاتگر و پرسنل در قالب ۲۹ تیم عملیاتی انجام گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تعداد آسیب دیدگان را ۴۶۱ نفر اعلام کرد که ۱۱۲ نفر در چادرهای هلال احمر اسکان داده شدند.

وی اضافه کرد: طی این مدت ۲۸ دستگاه چادر امدادی ،۱۲۱ تخته موکت ،۲۰۳ تخته پت و،۲۹۳ کیلوگرم نایلون سنگری، ۱۶۵ بسته غذایی ۷۲ ساعته ،۱۳۵ بسته غذایی یک ماهه، والور، برنج و چای توسط نیروهای هلال احمر بین آسیب دیدگان توزیع شد.

کد مطلب 5680932

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