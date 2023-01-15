به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح یکشنبه در نشست با معاون کمیته امداد کشور اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته در بخش دولتی و خصوصی آموزش فنی و حرفه ای زمینه برای مهارت آموزی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان بر اساس ظرفیت‌های شهرستانی فراهم شده است.

وی تعامل و همکاری کمیته امداد با آموزش فنی و حرفه ای بوشهر را بستر ساز تحول در ارائه آموزش‌های مهارتی به جوانان مددجو در رشته‌های مختلف فنی و حرفه ای عنوان کرد و افزود: مهارت آموزی بهترین راهکار برای خودکفایی مددجویان کمیته امداد است و امسال حدود هفت هزار و ۶۰۰ مددجوی کمیته امداد استان از آموزش‌های مهارتی بهره مند شدند.

وی با اشاره به نیاز مبرم بخش‌های تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات استان بوشهر به نیروهای ماهر، کاردان و متخصص اظهار کرد: با فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه ای تسط مددجویان کمیته امداد در رشته‌های مختلف نیاز بازار کار به نیروهای کارآمد، ماهر و متخصص تأمین خواهد شد.

دراهکی ضمن تاکید بر لزوم توانمندسازی مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان بوشهر به عنوان صاحبان واقعی انقلاب گفت: کمیته امداد کشور در سال جاری متولی اشتغال ۵۰۰ هزار نفر از افراد کم برخوردار است که با مهارت آموزی و نگاه به بازار کار و موضوع اشتغال کم‌سرمایه بر این امر قابلیت اجرایی دارد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر تصریح کرد: کمیته امداد بوشهر می‌تواند با سوق دادن مددجویان خود به سمت فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه ای نقش مهمی در حوزه اشتغالزایی استان ایفا کند و به عنوان الگو و نمونه برای دیگر نهادها و سازمان‌های ذیربط استان مطرح شود.