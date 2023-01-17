به گزارش خبرنگار مهر، یونس پناهی شامگاه سه شنبه در دیدار با آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان، اظهار کرد: تولید علم از اولویت‌های مهم وزارت بهداشت و درمان است و این مهم به وزارت خانه هویت بخشیده است.

وی با اشاره به تأکیدات مؤکد رهبری معظم انقلاب در خصوص تولید علم، افزود: تولید علم و دانش به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظام جمهوری اسلامی ایران شأن منزلت بخشیده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران در تولید علم در منطقه اول و در دنیا رتبه ۱۵ را دارد، گفت: ایران اسلامی در حوزه تولید علم در سال‌های اخیر توانسته در دنیا حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد و این روند باید استمرار داشته باشد.

پناهی با تاکید بر قرارگیری در مسیر خودکفایی درمانی و علمی و تاکید مراجع و بزرگان به این حوزه، بیان کرد: توجه به علم و دانش در مرجعیت علمی ایران بسیار حائز اهمیت است و ما در تلاشیم تا علاوه بر استفاده عموم مردم از آن، دنیا نیز به ما مراجعه کنند.

وی به تشریح بخشی از دستاوردهای علمی ایران در عرصه‌های مختلف پرداخت و افزود: رتبه ایران در فناوری بین ۱۳۲ کشور در سال ۲۰۰۰، ۶۷ بود اما اکنون که به زیر ۵۰ رسیده در تلاشیم تا به رتبه ۳۰ در دنیا برسانیم.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر رفع نیازهای مردم در بخش سلامت، اضافه کرد: وزارت بهداشت در تلاش است تا با به‌کارگیری اقداماتی بار بیماری را کاهش و عمر را زیاد کند.

پناهی با بیان اینکه پیری جمعیت دومین تهدید امروز کشور است، گفت: میانگین جمعیت کشور بسیار کم است و باید تلاش کرد تا جمعیت کشور به وضع ایده‌آل برسد.

تسهیل بخشی به امور جوانان و فرزندآوری

وی با اشاره به تسهیل بخشی به امور جوانان و فرزندآوری، افزود: جوانی جمعیت و فرزندآوری نیازمند عزم ملی، مردمی و مسئول محورانه است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به چالش‌های زیست محیطی در کشور، بیان کرد: محیط زیست و ایجاد فضای سالم یکی دیگر از راهبردهای سلامت است که همه باید در این بخش دغدغه مند باشند.

پناهی با بیان اینکه چاقی و دیابت تهدید جهانی تلقی می‌شود، گفت: اعتیاد، بیماری و تهدیدات سلامت روان و هم‌چنین تهدیدات فضای مجازی از دیگر معظلات جامعه است که باید برای آنها برنامه هدف مند تعریف کرد.

وی با اشاره به نقش محوری نخبگان و دانشگاهیان در پیشبرد اهداف بهداشت و درمان، افزود: عملکرد بهداشت و درمان در ارتقای سلامت جامعه جهادی بوده و در این راستا نقش نخبگان بسیار حائز اهمیت است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه کرونا نقطه‌ای برای اوج قدرت‌نمایی است، گفت: ایران اسلامی در کنترل کردنا و واکسیناسیون بسیار قدرتمند و جهادی عمل کرد و جزو اولین‌ها در حوزه در دنیا بود.

ساخت بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی در گیلان

محمدتقی آشوبی سرپرست علوم پزشکی گیلان هم در این نشست اظهار کرد: توسعه و پیشرفت و جبران عقب ماندگی‌ها در بخش سلامت گیلان نیازمند حمایت مردم و مسئولان است.

وی از احداث بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی در گیلان خبر داد و افزود: با تعریف زمین ۵۰ هکتاری برای ساخت بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی در گیلان دنبال ارتقای بخش سلامت استان هستیم.