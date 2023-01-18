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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۴۳

کارشناس هواشناسی:

سواحل استان بوشهر متلاطم می‌شود/ کاهش دمای هوا

سواحل استان بوشهر متلاطم می‌شود/ کاهش دمای هوا

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: تا اوایل وقت جمعه سواحل استان بوشهر مواج و متلاطم خواهد بود و طی این مدت نیز دمای هوا در سطح استان کاهش نسبی خواهد داشت.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد با تداوم وزش بادهای شمالی بر روی دریا، تا اوایل وقت جمعه سواحل استان مواج و متلاطم خواهد بود و طی این مدت نیز دمای هوا در سطح استان کاهش نسبی خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در روز جمعه با افزایش پوشش ابر در بخشهایی از نواحی جنوبی استان وقوع بارش‌های پراکنده باران در این مناطق پیش بینی می‌شود.

وی گفت: طی این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط مه آلود پیش بینی می‌شود.

مساعدی یادآور شد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل و روی دریا ۱۶ تا ۴۸ گاهی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهربیان کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتی متر و در فراساحل جنوبی ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5685687

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