حق آبه تالاب های فارس مطالبه مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین رهاسازی آب سد درودزن برای تالاب بختگان بیان کرد: موضوع رهاسازی آب سد درودزن موضوعی زیست محیطی بوده و نقش ویژه ای در توازن بخشی محیطی دارد.
وی افزود: شاید برخی از مخالف رهاسازی آب باشند اما رهاسازی آب نقش ویژه ای در جامعه داشته و میتواند عاملی برای بهبود وضعیت زیست محیطی در مناطق پایین دست باشد.
رضایی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که احیا تالابها در جامعه از جمله مهمترین موضوعاتی است که میتواند اثرگذاری بلند مدت بر مسائل زیست محیطی داشته باشد از این رو رهاسازی حق آبه تالابها میتواند این هدف را قابل دستیابی کند.
معاون استاندار فارس افزود: تمامی آحاد مردم و گروههای حامی محیط زیست حمایتگر رهاسازی حق آبه تالابها هستند زیرا با این اقدام جامعه و به طور کلی محیط زیست فارس از این موضوع بهره مند خواهد شد.
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