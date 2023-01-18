۷۰درصد گاز مصرفی در استان قم مربوط به بخش خانگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتقی شاهچراغی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم که در سالن جلسات امام جواد استانداری قم برگزار شد اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی در استان قم مربوط به بخش خانگی است.

استاندار قم افزود: خوشبختانه در روزهای اخیر علی‌رغم برودت هوا و سرمای زمستان مردم قم در امر صرفه جویی گاز، مشارکت خوبی داشتند تا شاهد ادامه گازرسانی به استان‌های شمال شرقی و شمالی باشیم و افت فشار گاز آنان که به دلیل قطع گاز وارداتی از سوی ترکمنستان بوده جبران شود.

شاهچراغی افزود: باید صرفه جویی در تمام فصول سال مورد توجه باشد تا در زمینه کمبود گاز و افت فشار آن، مشکلی نداشته باشیم و زمستان امسال نیز به خوبی پشت سر گذاشته شود.

وی عنوان داشت: آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی که در یک ماه اخیر با انجام صرفه جویی در مصرف گاز کمک شایانی به امر شبکه گازرسانی کشور داشتند می‌بایست مورد تشویق قرار گیرند.

استاندار قم افزود: شرکت‌های خدمات رسان مانند گاز و برق می‌بایست به آن دسته از واحدهای تولیدی که در امر صرفه جویی گاز مشارکت خوبی داشته اند همراهی لازم را به عمل آورند.