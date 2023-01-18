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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۰۲

استاندار قم:

۷۰درصد گاز مصرفی در استان قم مربوط به بخش خانگی است

۷۰درصد گاز مصرفی در استان قم مربوط به بخش خانگی است

قم- استاندار قم با بیان اینکه ۷۰ درصد از مصرف گاز استان مربوط به بخش خانگی است از صرفه‌جویی شهروندان قمی در روزهای اخیر در مصرف گاز تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتقی شاهچراغی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم که در سالن جلسات امام جواد استانداری قم برگزار شد اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی در استان قم مربوط به بخش خانگی است.

استاندار قم افزود: خوشبختانه در روزهای اخیر علی‌رغم برودت هوا و سرمای زمستان مردم قم در امر صرفه جویی گاز، مشارکت خوبی داشتند تا شاهد ادامه گازرسانی به استان‌های شمال شرقی و شمالی باشیم و افت فشار گاز آنان که به دلیل قطع گاز وارداتی از سوی ترکمنستان بوده جبران شود.

شاهچراغی افزود: باید صرفه جویی در تمام فصول سال مورد توجه باشد تا در زمینه کمبود گاز و افت فشار آن، مشکلی نداشته باشیم و زمستان امسال نیز به خوبی پشت سر گذاشته شود.

وی عنوان داشت: آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی که در یک ماه اخیر با انجام صرفه جویی در مصرف گاز کمک شایانی به امر شبکه گازرسانی کشور داشتند می‌بایست مورد تشویق قرار گیرند.

استاندار قم افزود: شرکت‌های خدمات رسان مانند گاز و برق می‌بایست به آن دسته از واحدهای تولیدی که در امر صرفه جویی گاز مشارکت خوبی داشته اند همراهی لازم را به عمل آورند.

کد مطلب 5686363

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    نظرات

    • علی محمدی IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
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      سلام اقای شاهچراغی خب اگر بخاری روهم روشن نکنیم از سرما مریض میشیم کادر درمان ووزیربهداشت ناراحت میشن اونموقع مدرسه هاهم تعطیل میشه کادر اموزشی ووزیر اموزش پرورش هم ناراحت میشه

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