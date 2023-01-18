به گزارش خبرنگار مهر، علی کاووسی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در حال حاضر از ۱۴ کشتارگاه صنعتی طیور در گلستان، ۶ کشتارگاه موفق به دریافت کد آی آر برای صادرات گوشت مرغ شده اند که تا پایان سال جاری یک کشتارگاه دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی گلستان افزود: کشتارگاه‌هایی اجازه صادرات گوشت مرغ به کشورهای همسایه را دارند که از این سازمان کد آی. آر دریافت کرده باشند.

وی تصریح کرد: رعایت الزامات ساختاری و تجهیزات و مواردی مانند نوع برچسب، بسته بندی و نوع حمل برای محصولات صادراتی اهمیت ویژه دارد که باید مورد توجه تولیدکنندگانی که قصد صادرات مرغ دارند قرار گیرد.

کاووسی از صادرات حدود هزار و ۲۰۰ تن گوشت مرغ در سال جاری از مبدا استان گلستان به کشورهای همسایه خبر داد و افزود: امیدواریم دولت بتواند با با برنامه ریزی های مناسب برای تأمین گوشت مرغ کشور، شرایط پایدار و ثابتی را برای صادرات مرغ به وجود بیاورد تا شاهد ارزآوری بیشتری از این محصول استراتژیک برای کشور باشیم.

مدیرکل دامپزشکی گلستان بیان کرد: به منظور حمایت از بخش خصوصی و افزایش توانمندی واحدهای تولیدی، اداره کل دامپزشکی استان موضوع اصلاح ساختارهای بهداشتی و فنی کشتارگاه‌های طیور استان را با هدف افزایش توان تولید و قابلیت صادرات محصولات تولیدی به خارج از کشور و ارتقای قدرت رقابت پذیری فراورده‌های تولیدی استان با تولیدات سایر کشورهای منطقه در دستور کار قرارداده است.