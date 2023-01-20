تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی جشنواره ملی روز جنگلبان در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ثقلینی در این رابطه با اشاره به جشنواره ملی روز جنگلبان و جاننثاران در سال ۱۴۰۱ گفت: هدف از برگزاری این جشنواره تکریم از انسانهایی است که در دفاع از منابع طبیعی و حفاظت از جنگلها و مراتع از جان و مال خود میگذرند تا این میراث ارزشمند را در اختیار آیندگان قرار دهند.
ثقلینی افزود: در مراسم ملی جشنواره روز جنگلبان از ۱۷ نفر از جنگلبانان نمونه، خانوادههای شهدای منابع طبیعی و از تعدادی از جنگلبانان افتخاری قدردانی شد و همزمان به صورت آنلاین نیز در ادارات کل استانها، نمونههای استانی مورد تکریم قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: جشنواره ملی روز جنگلبان از سال ۱۳۹۶ همهساله به همت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و تشکل محیطزیستی «جمعیت حامیان زمین» برگزار می شود.
ثقلینی شاغل بودن در منابع طبیعی را مقدس و به نوعی عبادت دانست و با یاد کردن از مرحوم رحمتی، از طرف خود و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و مجموعه از همسر مرحوم رحمتی خانم تهمینه رجبی تجلیل کرد.
معاون برنامه ریزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان ادامه داد: در این راستا از پرویز سلیمانی به عنوان جنگلبان کشوری، وحید لطفی به عنوان جنگلبان استانی، شهرام رضایی و هوشنگ کلانتری بعنوان جنگلبان افتخاری و مراد درویشی در بخش ایثار تجلیل به عمل آمد.
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