سازمان ملل: افغانستان با فاجعه حقوق بشری روبروست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه هشدار دادند که سقوط مداوم حاکمیت قانون و استقلال قضائی در افغانستان یک فاجعه حقوق بشری را رقم زده است.

«مارگارت ساترثویت»، گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد که در افغانستان، وکلا، قضات، دادستان‌ها و سایر بازیگران درگیر با سیستم حقوقی با خطرات جدی برای امنیت خود روبرو هستند.

کارشناسان سازمان ملل متحد با فراخوانی از جامعه بین المللی برای حمایت فوری از افغانستان تاکید کردند: ما به شدت نگران محرومیت شدید زنان از سیستم حقوقی هستیم.

به گفته کارشناسان سازمان ملل، طالبان تلاش کرده اند تا عملاً همه زنان را از مشارکت در سیستم قانونی منع کنند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل افزودند: بسیاری از قاضی‌های زن از کشور گریخته اند یا مخفی شده اند.

این بیانیه ادامه داد که دادستان‌ها به طور سیستماتیک در حاشیه قرار گرفته اند و اشاره می‌کند که کار قبلی آنها در تحقیق و پیگرد قانونی اعضای طالبان در دولت‌های منتخب دموکراتیک، آنها را در معرض خطر جدی قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ده‌ها دادستان، که اکثریت آنها مرد هستند، توسط افراد ناشناس در کابل و سایر ولایات کشته شده اند.

در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: «بازیگران بین‌المللی باید از وکلا، قضات، دادستان‌ها و سایر بازیگران درگیر در سیستم حقوقی، به‌ویژه زنان که در معرض خطر انتقام‌جویی و حملات طالبان و دیگران هستند، محافظت کنند.»

کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند که فوراً شیوه‌های تحقیرآمیز خود را علیه زنان کنار گذراند و سیستم حقوقی خود علیه زنان را لغو کنند، از زندگی همه کسانی که برای اجرای عدالت تلاش می‌کنند محافظت کنند و حق محاکمه عادلانه را برای همه افغان‌ها تضمین کنند.