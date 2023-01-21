کاشت درخت مهاجم «پائولونیا» در رودسر ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان پورحسین گفت: درخت پائولونیا یک گونه مهاجم است که با مصرف بیش از حد آب باعث از بین رفتن منابع آبی مناطق اطرافش می‌شود.

وی با اشاره به تکثیر این درخت از ریشه، افزود: ریشه‌های درخت نزدیک به سطح خاک رشد کرده و باعث آسیب رساندن به سازه‌های بتنی می‌شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رودسر همچنین از مردم شهرستان خواست از کاشت و تکثیر این گیاه مهاجم و غیر بومی جدا خودداری کنند و در صورت مشاهده، مورد را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

پالونیا درختی با برگ‌های بزرگ و گل‌های خوشه‌ای به رنگ سفید مایل به بنفش است که بومی کشور چین است و در میان مردم کشور چین به درخت نوروز شهرت دارد.