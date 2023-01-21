توزیع غذای گرم در بین نیازمندان کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، قادر کریمی نماینده تولیت موقوفات ماه‌رخسار معتمد وزیری جمعه شب در حاشیه این اقدام مردمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این موقوفه یکی از شاخص‌ترین موقوفه‌های غیرمتصرفی کردستان است که در سال ۱۳۲۶ توسط ماه‌رخسار معتمد وزیری وقف شده است.

وی افزود: این موقوفه از محل خیرات و مبرات ماهانه به اقشار مختلف مردم مستمری پرداخت می‌کند و ده ها کودک و نوجوان ایتام را تحت پوشش قرار داده است.

کریمی خاطرنشان کرد: این موقوفه در سنندج ۸۳۰ هکتار و در قروه ۵۰۰ هکتار زمین دارد که تمام درآمد این موقوفه عام المنفعه بوده و برای امور خیریه صرف می شود.

وی افزود: امشب به دلیل سرمای هوا و در تداوم اقدام خیرخواهانه پخت غذای گرم شاهد توزیع بیش از هزار و ۵۰۰ بسته غذا بین اقشار مختلف مردم از جمله پاکبانان، ایتام، سالمندان و کارتن خواب‌ها هستیم.

کریمی خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم سرما روند توزیع غذای گرم بین اقشار مختلف مردم به ویژه تلاشگران شهرداری و کارتن خواب ها ادامه خواهد داشت.