آیت الله دری قربانعلی نجف آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سپاه همواره در جبهه‌های حق علیه باطل پیشگام بوده و عملکرد سپاه بسیار درخشان است، گفت: سپاه در بخش‌های مختلف زمینی، دریایی، هوایی، سپاه قدس و سایر رده‌ها سپاه همواره افتخار و عزت آفرین برای امت اسلام است.

وی تأکید کرد: سپاه پایه گذار نهضت خدمت رسانی در انقلاب اسلامی است و همواره وفادار به مردم و کشور بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: خدمات سپاه در جبهه مقاومت و در رأس آنها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نگینی درخشان در تاریخ است و نجات کشورهای عراق و سوریه از دست غارتگران تروریستی یکی از مهمترین اقدامات سپاه بوده و سپاه مقابل استکبار جهانی و سلطه اجانب تمام قد ایستاده و مقابل همه زورگویی‌ها با اقتدار مقاومت کرده است.

وی ادامه داد: سپاه با غیرت دینی و انقلابی همواره عزت آفرین و مایه سربلندی امت اسلام بوده و سپاه یک نهادی است که در دل ملت‌های مسلمان و آزادی خواه جای دارد و اگر سپاه نبود نه تنها ایرانی نبود بلکه منطقه و حتی کشورهای اروپایی هم از شر تروریست‌ها در امان نبودند.

امام جمعه اراک اضافه کرد: داعش که نفوذ آن در کشورهای اروپایی هم رفته بود توسط سپاه و سردار سلیمانی‌ها ریشه کن شد و سپاه با راه انداختن بسیج مردمی در کشورهای مختلف تهدید داعش و استکبار جهانی را خنثی کرد و رهایی ملت‌ها از چنگال گرگ‌های آدم خوار خدمت بزرگ سپاه به مردم است و کارنامه سپاه در همه عرصه‌ها درخشان و مملو از حماسه آفرینی است.