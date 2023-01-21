۲ نفر در حوادث رانندگی محورهای استان سمنان جان باختند

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه نیروهای امداد و نجات هلال احمر استان سمنان به دو مورد تصادف رانندگی و یک مورد سقوط از ارتفاع در روز جمعه امداد رسانی کرده است، ابراز داشت: حوالی ظهر روز جمعه وقوع یک مورد سقوط از ارتفاع حوزه منطقه عمومی کاهش واقع در ارتفاعات مهدیشهر به پایگاه امداد و نجات کوهستان شهمیرزاد گزارش و بلافاصله نیروها برای امداد رسانی عازم منطقه شدند.

وی ضمن بیان اینکه خوشبختانه این نفرد آسیب جدی ندید و مصدوم به صورت سرپایی امداد رسانی شد، افزود: با توجه به سردی و یخبندان از کوهنورادان تقاضا داریم به صورت تک نفره به ارتفاعات سفر نکنند چرا که احتمال هر نوع بحران و اتفاق تلخ وجود دارد و طبق توصیه‌ها حتماً صعود باید در شرایط مساعد جوی انجام شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع دو حادثه تلخ رانندگی در محورهای استان خبر داد و ابراز داشت: این حوادث منجر به از دست دادن دو نفر از هموطنان ما شده است که باید گفت اندکی صبر و شکیبایی، توجه به جلو و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی مهمترین عواملی که به داشتن سفر ایمن کمک و از بروز این اتفاقات غیرقابل جبران جلوگیری می‌کند.

محمدخانی با بیان اینکه انحراف کامیون از جاده و برخورد آن با کوه کیلومتر ۷۸ محور دامغان-سمنان حوالی غروب روز گذشته نیروهای امداد و نجات پایگاه آهوان را به منطقه کشاند، تصریح کرد: این اتفاق مرگ در دم راننده را در پی داشت که عملیات رهاسازی متوفی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه تصادف ضمن بیان اینکه تصادف خودروی جک با موتورسیکلت کیلومتر ۴۰ محور شاهرود-دامغان حدود ۱۹:۳۰ دیگر حادثه مهم رانندگی شبانه روز گذشته بوده است، افزود: بر اثر شدت حادثه راکب موتورسیکلت جان خود را از دست داد.