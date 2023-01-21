آخرین درخواست سالیوان از رژیم صهیونیستی چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از آخرین خواسته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا از کابینه این رژیم قبل از ترک اراضی اشغالی پرده برداشت.

این شبکه بیان کرد که سالیوان از کابینه رژیم صهیونیستی خواسته از هرگونه اقدام یکجانبه‌ای که به نابودی راه حل تشکیل دو دولت منجر شود، اجتناب ورزد.

شبکه مذکور بیان کرد که تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی به تخلیه شهرک صهیونیست‌نشین «اور حاییم» دقایقی پس از پایان سفر سالیوان به اراضی اشغالی اتخاذ شد.

دفتر نتانیاهو نیز در واکنش به اعلام تخلیه این شهرک عنوان کرد که کابینه تنها با ساخت شهرک‌هایی موافق است که به شیوه‌ای قانونی و با هماهنگی قبلی نخست وزیر و دیگر نهادهای امنیتی احداث شده باشند.

گفتنی است که شهرک‌نشینان اشغالگر صهیونیست روز جمعه گذشته کانکس‌هایی را با هدف احداث یک شهرک صهیونیست‌نشین جدید به اراضی فلسطینیان در جنوب شرق نابلس انتقال داده بودند.