تسریع در اجرای طرح جهاد آبرسانی ضرورت دارد

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی عصر شنبه در ادامه سفر خود به جنوب استان در نشست شورای اداری شهرستان قصرقند، افزود: انتظار داریم قرارگاه جهاد آب‌رسانی عملیات اجرایی آبرسانی به هزار و ۷۵۰ روستا را تکمیل و به اتمام برساند چرا که با توجه به خشکسالی‌های پی در پی با تکمیل این روستاها، همچنان دو هزار روستای دیگر نیازمند آبرسانی خواهند بود.

وی ادامه داد: متأسفانه این منطقه نیز همانند سایر نقاط استان، مشکلاتی در حوزه تأمین آب دارد که موظفیم با یک برنامه ریزی مدون و اقدامات به موقع، مشکلات مربوط به تأمین آب آشامیدنی و مصرفی مردم استان را برطرف کنیم.

استاندار سیستان و بلوچستان بر تأمین زیرساخت‌های عمرانی شهرستان قصرقند تاکید کرد و گفت: باید جاده قصرقند به عنوان مسیر ارتباطی به مرکز شهرستان ترمیم و بهسازی شود.