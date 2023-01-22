انتظار نزول شاخص کل بورس را داشتیم/ نمادهای متوسط را دریابید

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه همانطور که پیش تر گفته شده بود در معاملات دیروز، انتظار بازاری پر عرضه تر از بازار در شروع هفته با میزان عملکرد بهتر تک سهم‌ها و هم وزنی‌های می‌رفت، گفت: نمادهای کوچک و متوسط یا همان نمادهای شاخص هم وزن، حتی اگر در راستای افت قیمتی هم حرکت کردند شیب و قدرت آن به طور محسوسی کمتر بود.

فراقی در پیش بینی بازار در معاملات یکشنبه تا سه شنبه این هفته گفت: میزان حجم معاملات و ارزش معاملات هم هرچند با شیب کم ولی در هرحال در حال کاهش است و درصورت چرخش این رویه و تا میانه هفته انتظار می‌رود بازار نیمه دوم هفته را قوی‌تر در خصوص افزایش تقاضا عمل نماید.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: توقف ورود پول مناسب به بازار خصوصاً در ناحیه‌های مهم سهام صرفاً هنوز هم صنایع خصوصاً صنایع بزرگ‌تر به سلامت از ناحیه‌های خود گذر نکردند و درگیر هستند و انتظار خواهد رفت فردا هم استارت روز خود را با عرضه بیشتر شروع نمایند و کم کم در نیمه دوم در صورت به وجود نیامدن شرایط هیجانی خاصی به سمت تعادل بیشتر حرکت نمایند.

فراقی افزود: همانطور هم که از نقشه قرمز و سبز بازار در معاملات روز شنبه مشهود است برخی از تک سهم‌ها که رفتار خلاف اکثریت بازار دارند به خوبی عمل کردند و به خوبی واگرایی آنها نسبت به کلیت بازار قابل مشاهده بود و در نیمه دوم بازار روز آتی انتظار می‌رود کم کم با افزایش عرضه مواجه شوند و باعث چرخش پول و ورود آن به دیگر شرکت‌هایی شوند که همگرایی مناسب با اکثریت بازار دارند ولی اگر پول نسبتاً مناسبی تزریق نگردد فقط می‌توان به نمادهای متوسط و کوچک جهت بازده خوب تا زمان انتهایی بازار در معاملات یکشنبه چشم دوخت.

فراقی اضافه کرد: با توجه به خبری که در جهت سود ده شدن ایران خودرو منتشر شده اگر به صورت‌های مالی این شرکت‌ها نگاهی داشته باشیم عملکرد نسبت به یکی دو سال اخیر مناسب‌تر شده ولی باید این مسیر پیوستگی خود را در پیش بینی‌های آتی حفظ نماید تا بتواند به خوبی در معاملات سهم هم تأثیر خود را اعمال کند و نکته‌ای هم که تأثیر روانی خود خصوصاً در معاملات روز شنبه را گذاشت شایعات مبنی بر برداشت سود خودروسازها به نفع دولت است که رسماً تأثیر مثبتی را خنثی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه در انتها گفت: هرچند بازار نیاز به رشد را به خوبی در خود حس می‌کند وجود و شکل گیری ریسک‌های سیستماتیک متعدد خصوصاً در نواحی تأثیرگذار و مهم بازار باعث طولانی‌تر شدن زمان حرکت می‌شوند و خواه ناخواه این موارد جز جدانشدنی بازار سرمایه ما هستند که عملاً باید در هر تصمیم گیری در خصوص بازار لحاظ نمود.

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