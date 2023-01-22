۲ قهوه خانه و ۳ واحد عطاری در گرگان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو اظهارکرد: در راستای اجرای طرح مقابله با عرضه موادمخدر در عطاری‌ها، سه عطاری پلمب شدند.

دادستان مرکز استان گلستان افزود: این عطاری‌ها قرص‌های غیرمجاز که برخی از آنها حاوی ماده مخدر شیشه بود را با عنوان قرص‌های لاغری به مراجعان می‌فروختند.

اسپانلو افزود: این عطاری‌ها پلمب و برای مالکان آن پرونده قضایی تشکیل شد.

وی از پلمب دو قهوه خانه هم خبر داد و گفت: در این قهوه خانه‌ها هم، ماده مخدر گراس (گُل) و تریاک به مشتریان فروخته می‌شد.

دادستان مرکز استان گفت: در قالب طرح مقابله با عرضه ماده مخدر در عطاری‌های گرگان، روزانه از عطاری‌های این شهرستان سرکشی می‌شود.

یک ماه پیش هم در گرگان دو عطاری که به مشتریان خود برای لاغری، کپسول‌های حاوی ماده مخدر شیشه و ترامادول، می‌فروختند، شناسیی و پلمب شدند.