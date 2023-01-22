راهیابی ایده نوجوان مازندرانی به مرحله نهایی المپیاد فیلمسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد سینمایی فارابی ‏‏ «ششمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران» را ‏در دو بخش «ایده» (خلق شخصیت یا کاراکتر) و «فیلم» برگزار کرد و نوجوانان صاحب ایده و فیلم‌های منتخب و راه‌یافتگان به ششمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران معرفی شدند که از مجموع ۵۰۰ آثار ارسالی به جشنواره، ۳۵ ایده و فیلم به مرحله نهایی ششمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان راه پیدا کردند.

براین اساس، در این میان «زهرا محمودی» با ایده «پلاک ۱۳۰» از مرکز فرهنگی هنری کانون دلگشا، جزو ۳۵ منتخب راه‌یافته به بخش نهایی اعلام شده است.

زهرا محمودی، از اعضای کارگاه انیمیشن مرکز فرهنگی هنری دلگشا است و این مرکز با تولید پویانمایی با عنوان «آشیان صلح» و با تکنیک استاپ موشن، دو بعدی و کلاسیک در بخش فیلم این جشنواره شرکت کرده است.

لازم به ذکر است، این عضو نوجوان به همراه اعضای فعال در کارگاه انیمیشن مرکز فرهنگی هنری دلگشا در المپیاد پیشین فیلمسازی نوجوانان ایران نیز جزو برگزیدگان بخش ایده، فیلم و کارگردانی بوده است.

ششمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور سی دی تا سوم بهمن ۱۴۰۱ توسط بنیاد سینمایی فارابی در تهران برگزار می‌شود.