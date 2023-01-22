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۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۵۶

استاندار کردستان تأکید کرد؛

تعریف پروژه‌های مطالعاتی برای تالاب بین‌المللی زریبار مریوان

تعریف پروژه‌های مطالعاتی برای تالاب بین‌المللی زریبار مریوان

مریوان- استاندار کردستان عنوان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظف است از محل اعتبارات پژوهشی، پروژه‌های مطالعاتی برای تالاب بین‌المللی زریبار مریوان تعریف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، اسماعیل زارعی‌کوشا در سومین جلسه کارگروه استانی ساماندهی تالاب بین‌المللی زریبار مریوان اظهار داشت: برای مشخص کردن مسیر حرکت و انجام کارهای موثر، دقیق و کامل باید پروژه‌های مطالعاتی برای زریبار تعریف شود.

وی افزود: تعرض به حریم تالاب بین المللی زریبار اگر به ضد ارزش تبدیل شود بازدارندگی آن بیشتر از احکام قضایی است و تحقق این مهم نیز توسط سازمان های مردم نهاد امکان پذیر است.

زارعی کوشا خاطرنشان کرد: اداره کل محیط زیست باید آگاه باشد که اجرای برنامه‌های گردشگری، هنری و ورزشی منافاتی با برنامه‌های حفظ تالاب ندارد.

وی افزود: در یک سال اخیر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برنامه و طرحی در ارتباط با استفاده از ظرفیت گردشگری تالاب زریبار ارائه نکرده است و باید در جلسه آینده کارگروه برنامه‌های خود را در این رابطه اعلام کند.

کد مطلب 5688855

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