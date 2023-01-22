به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، اسماعیل زارعیکوشا در سومین جلسه کارگروه استانی ساماندهی تالاب بینالمللی زریبار مریوان اظهار داشت: برای مشخص کردن مسیر حرکت و انجام کارهای موثر، دقیق و کامل باید پروژههای مطالعاتی برای زریبار تعریف شود.
وی افزود: تعرض به حریم تالاب بین المللی زریبار اگر به ضد ارزش تبدیل شود بازدارندگی آن بیشتر از احکام قضایی است و تحقق این مهم نیز توسط سازمان های مردم نهاد امکان پذیر است.
زارعی کوشا خاطرنشان کرد: اداره کل محیط زیست باید آگاه باشد که اجرای برنامههای گردشگری، هنری و ورزشی منافاتی با برنامههای حفظ تالاب ندارد.
وی افزود: در یک سال اخیر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برنامه و طرحی در ارتباط با استفاده از ظرفیت گردشگری تالاب زریبار ارائه نکرده است و باید در جلسه آینده کارگروه برنامههای خود را در این رابطه اعلام کند.
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