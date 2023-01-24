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۴ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۱۶

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

شهرداری مشکل فاضلاب منطقه ۲۲ را حل کند

شهرداری مشکل فاضلاب منطقه ۲۲ را حل کند

عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران موظف است اقدام به حل مشکلات فاضلاب منطقه ۲۲ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شمس احسان عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به پیگیری مطالبات ساکنان منطقه ۲۲ درباره شبکه فاضلاب شهری آن منطقه گفت: ساخت و سازهایی غیر مجاز و عدم توسعه زیرساخت‌های لازم متناسب با اسکان سریع از عمده ترین مشکلات منطقه ۲۲ است.

وی ادامه داد: عدم وجود سیستم فاضلاب مناسب منجر به رها شدن پساب فاضلاب به درون شبکه آب‌های سطحی شده است.

شمس احسان گفت: در منطقه ۲۲ شاهد ساختمان‌های هستیم که فاضلاب آنها رها می‌شود و علاوه بر ایجاد نارضایتی برای شهروندان منجر به ایجاد نارضایتی مردم نیز شده است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است اقدام به حل این مشکلات کند و با پیش بینی اعتبارات مورد نیاز و با قید فوریت مشکلات را حل کند.

کد مطلب 5690727
مهشید جعفری معظم

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