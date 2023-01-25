تلاش دشمنان خللی در عزم سپاه ایجاد نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی دهه فجر شهرستان ضمن تقدیر از اقدامات سپاه پاسداران در سال ۱۴۰۱ به خصوص در حوزه‌های محرومیت زدایی، تصریح کرد: علت دشمنی جبهه استکبار با سپاه برای ملت ایران و همه‌ی ملت‌های آزاده روشن و معلوم است، آنچه سپاه را از جهات مختلف متفاوت کرده الگو و سبک مدیریتی در طول سال‌های متمادی است که باعث شده همیشه اثرگذار باشد و دشمنان را وادار به عقب نشینی کند.

وی افزود: سبک مدیریتی سپاه در دوران دفاع مقدس خودش را در قالب دفاع مقدس متکی به بسیج نشان داد، امروز نیز در اوج شرارت دشمنان، به همراه بسیج توانست این کشور را از سخت‌ترین گردنه‌ها عبور دهد و در ادامه نیز در مأموریت‌های مختلف ایفای نقش کرد، اخیراً حضور سپاه در زلزله خوی آن هم در این سرمای استخوان سوز را همه مشاهده کردند و دیدند که سپاه در سخت‌ترین شرایط در وسط میدان و مدافع حقوق مردم است.

فرماندار قزوین خاطرنشان کرد: علت دشمنی با سپاه نیز همین مسائل است، دشمن از سر استیصال سپاه را تروریست اعلام کرده است، قطعاً سپاه از این موضوع نه تنها آسیب نمی‌بیند بلکه قبل از اینکه دشمنان از این اقدام بهره ببرند و در فضای داخلی کشور تأثیری بگذارند، سپاه نزد مردم جایگاه بالاتری پیدا خواهد کرد و محبوب تر هم خواهد شد.

وی یادآور شد: اعلام کردن سپاه به عنوان تروریست، مانند خاک پاشیدن به چهره خورشید است، دشمنان اهداف دیگری را در میان مدت و بلند مدت دنبال می‌کنند، بیش از ۴ ماه است که جنگ ترکیبی در کشور شروع شده است؛ در این جنگ یکی از اقدامات و قدم‌هایی که دنبال می‌کنند استمرار فضای بی ثباتی اقتصادی است.

کاظمی تاکید کرد: دشمنان به دنبال این هستند که با استفاده از ایجاد التهاب به کشور صدمه بزنند، اقدام اخیر بر علیه سپاه هم در تداوم همین برنامه ریزی هاست، شیوه نامه آن‌ها این بود که مسیر فراخوان‌ها را در دی ماه به اوج خود برسانند اما امروز ما شاهد شکست‌های پی در پی در اعلام فراخوان معاندین هستیم.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان می‌دانند که اگر دست به اقداماتی بزنند برایشان پر هزینه است؛ هر وقت سناریویی علیه جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد قبل از آنکه مقصد سیاسی داشته باشند به دنبال ضربه زدن به ثبات اقتصادی کشور هستند، اقدامی که علیه سپاه انجام شده نیز بیشتر با رویکرد آسیب زدن به آرامش روانی جامعه صورت می‌گیرد چرا که خود اروپایی‌ها هم می‌دانند که ریشه‌های سپاه مقتدر ما چنان مستحکم است که با این اقدامات هیچ خللی در اراده عناصر حق جوی این نهاد انقلابی رخ نخواهد داد.