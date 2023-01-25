نرخ بیکاری کرمانشاه در پاییز ۱۲.۹ درصد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان کرمانشاه در پاییز امسال را ۱۲.۹ درصد اعلام کرد که نسبت به پاییز سال گذشته با ۱۳.۲ درصد، سه دهم درصد کاهش یافته است.‌

پاییز امسال متوسط نرخ بیکاری کشور ۸.۲ درصد بوده که بر این اساس نرخ بیکاری استان کرمانشاه ۴.۷ درصد از متوسط کشور بالاتر است.

نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل قبل، یعنی تابستان امسال هم ۱۳.۶ درصد بود.

در پاییز امسال استان‌های کردستان با نرخ بیکاری ۱۳.۸ درصد و لرستان با ۱۳.۳ درصد، نرخ بیکاری بالاتری از کرمانشاه داشته‌اند و استان کرمانشاه سومین استان با نرخ بالای بیکاری در کشور بوده است.