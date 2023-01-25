۱۶ هزار دانش آموز مازندران در طرح کانون مدرسه شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی یزدانشناس افزود: طرح کانون مدرسه از طرحهای مشترک کانون پرورش فکری و آموزش و پرورش بوده که با هدف همافزایی بیشتر میان کانون و مدارس انجام میشود.
وی اظهار داشت: آشنایی کودکان، نوجوانان، اولیای تربیتی و والدین با کانون، فعالیتها و اهداف آن، زمینه سازی برای پرورش خلاقیت، نوآوری و کسب مهارتهای فردی و اجتماعی دانش آموزان، بهرهگیری از فعالیتهای متنوع کانون پرورش فکری برای یادگیری به شیوه غیر مستقیم و انس دانش آموزان با کتاب، مطالعه و کتابخوانی از اهداف محوری این طرح میباشد.
یزدان شناس در ادامه بیان کرد: طرح کانون مدرسه در ۲۴ مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری در استان مازندران اجرا میشود و بیش از ۱۶ هزار ۷۲۹ دانش آموز دختر و پسر مازندرانی پایه دوم تا پنجم ابتدایی در قالب یک بازدید یک روزه در ماه در مراکز کانون حضور یافته و متناسب با دروس خود به انجام فعالیتهای متنوع درحوزه فرهنگی، هنری، ادبی، دینی و علمی میپردازند.
مدیرکل کانون مازندران به تاریخ اجرای این طرح از ابتدای دیماه سال جاری تا نیمه اول اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اشاره داشت و با تقدیر از همکاری مدیرکل آموزش و پرورش استان، رؤسای ادارات آموزش و پرورش و مسؤولان مراکز فرهنگی هنری کانون در شهرستانها گفت: انجام فعالیتهای قصه گویی- معرفی شخصیت، معرفی وقایع و ایام، معرفی کتاب، ساخت کاردستی، انجام فعالیتهای نمایشی، نمایش فیلم، برگزاری کارگاههای نقاشی، خوشنویسی، داستان و شعر و سفالگری بخشی از برنامههای اجرایی این طرح است.
نظر شما