اصلاح قوی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۳۴ هزار واحدی به جایگاه یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحد رسید.

نمادهای فولاد، فملی، میدکو بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشته و نمادهای خودرو، شستا، میدکو، شستا و شپنا بیشترین تراکنش را به خود اختصاص دادند.

ارزش معاملات خرد به میزان ۸,۷۳۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به دیروز روند افزایشی دارد، در معاملات امروز ۷۲ نماد به ارزش ۱,۳۴۴ میلیارد تومان صف خرید بوده و ۱۲۵ نماد نیز به ارزش ۶۳۲ میلیارد تومان در ناحیه صف فروش قرار گرفتند.

برآیند ورود و خروج پول نیز منفی ۸۰۷ میلیارد تومان بود، نکته قابل توجه پیشی گرفتن نمادهای منفی از مثبت در معاملات امروز بود به نحوی که ۳۴۸ نماد منفی و ۱۲۵ نماد در صف فروش قرار گرفتند و در مجموع ۴۷۳ نماد، ۱۵۰ نماد در مجموع مثبت بودند با این حساب نمادهای منفی بیش از ۳ برابر نمادهای مثبت بودند.