  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۴۵

گزارش روزانه بورس؛

اصلاح قوی شاخص کل بورس

اصلاح قوی شاخص کل بورس

شاخص کل با اصلاح قوی مواجه شد و به جایگاه یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۳۴ هزار واحدی به جایگاه یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحد رسید.

نمادهای فولاد، فملی، میدکو بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشته و نمادهای خودرو، شستا، میدکو، شستا و شپنا بیشترین تراکنش را به خود اختصاص دادند.

ارزش معاملات خرد به میزان ۸,۷۳۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به دیروز روند افزایشی دارد، در معاملات امروز ۷۲ نماد به ارزش ۱,۳۴۴ میلیارد تومان صف خرید بوده و ۱۲۵ نماد نیز به ارزش ۶۳۲ میلیارد تومان در ناحیه صف فروش قرار گرفتند.

برآیند ورود و خروج پول نیز منفی ۸۰۷ میلیارد تومان بود، نکته قابل توجه پیشی گرفتن نمادهای منفی از مثبت در معاملات امروز بود به نحوی که ۳۴۸ نماد منفی و ۱۲۵ نماد در صف فروش قرار گرفتند و در مجموع ۴۷۳ نماد، ۱۵۰ نماد در مجموع مثبت بودند با این حساب نمادهای منفی بیش از ۳ برابر نمادهای مثبت بودند.

کد مطلب 5691975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
      49 13
      پاسخ
      بورس شنبه با قدرت جبران می کند
      • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
        11 29
        بشین تا جبران کند
      • Mos IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
        13 27
        بخواب تا جبران کنه
    • IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
      20 7
      پاسخ
      سلام جبران کند بهتر،اما اگر اینطورهم نشود، راضی هستم به رضای خدا، هرچه ازخدا برسد شکر
      • IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
        0 0
        این امورات ربطی به خدا ندارد ،ابزارهای سیاسی و جنگ قدرت و همچنین اثرات سیاست در اقتصاد و دخالت رانت کاملا مشهود است
    • امیری IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
      30 6
      پاسخ
      بدبین نباشید رشد کردبهتر، جبران نکرد،باز هرچه ازخدا برسد شکر
      • IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
        0 0
        خب همین جوری فکر می کنید که حقوقی ها و صاحبان شرکت‌ها و موسسه ها پول ملت را که سال ۹۹ گرفته اند و رفته اند با اون ملک ، خودرو، ماشن آلات ، دستگاه‌های تولیدی و .... خرید کرده اند و قیمت آنها اکنون حداقل ۵ برابر شده ، پول شما را می خورند و میگن اینها که خودشون راضی هستند!!!!!!
    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اون زمان با اون پول چکار ها میشد بشود ولی حالا نمی‌شود که بشود
    • IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بله‌جبران‌می‌شود‌اگربرخی‌از‌مسعولان‌بگزارند‌وآتیش‌بیار‌معرکه‌نشوند‌آتشی‌که‌مثل‌سال‌۹ترو‌خشک‌وباهم‌می‌سوزاند‌جناب‌آقای‌رئیس‌شورای‌رقابت‌لطفا‌آتیش‌بیار‌معرکه‌نشوید‌اگر‌وجدان‌دارید
    • ناشناس IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      کسانی که حرفه ای در بورس فعالیت میکنند پس از ریزش سنگین اقدام به خرید های سنگین خواهند کرد چون میدانند قیمتها خیلی از ارزش واقعی انها پایین تر است و دوباره شاخص را بالا خواهند کشید
    • عباسی IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ازخدا یادزدان سازمان بورس بارورسازی دستوری
    • IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      جبران می‌کند شک نکن
    • امین IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      نگاش کن تا رشد کنه
    • ناصر ایمانی آذر IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      دولت با برنامه مدون ،مردم را به بورس کشاند.تا نقدینگی ملت را نابود کند.بورس ایران جای سرمایه گذاری نیست!چون سه سال هست سرمایه گذاری در بورس !!!یعنی از دست دادن 70درصد سرمایه!..در ایران فقط سفته بازی بهترین نوع سرمایه گذاری است.بیچاره سهامدار های بورس که نابود شدند.
    • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بورس دستوری چه ربطی به رضای خدا دارد.مدیریت غلط و ضعیف سبب ضرر و ضربه به سهامداران شده
    • IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      شاخص انشالله از شنبه بر میگرده...
    • حیسن IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
      1 0
      پاسخ
      چه برگرده چه برنگردد. ل ع ت خدا بر باعث و بانی ضرر های مردم.‌و وعده سه روزه پوچ. وعده ساخت خانه پوچ
    • ناشناس IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سه سال پدرمون درامد بااین بورس

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه