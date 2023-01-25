قطعی گاز در مدارس استان مرکزی نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جیریایی با اشاره به عکس منتشر شده دانش آموزان اراکی با پتو در فضای مجازی اظهار داشت: دانش آموزان یکی از مدارس استان مرکزی، به دلیل غفلت مدیر مدرسه پتوهای مسافرتی را داخل کیف‌های خود به مدرسه آورده و در ساعت تفریح در راستای فشار به آموزش و پرورش برای تعطیل اعلام کردن مدارس نسبت به تهیه عکس با پتو اقدام کرده‌اند و تهیه این عکس برای تعطیلی مدارس و برگزاری امتحانات به صورت غیرحضوری، گرفته شده است.

مسئول اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه گاز طبیعی هیچ مدرسه‌ای از ابتدای امسال تاکنون قطع نشده، گفت: گاز طبیعی مدارس استان مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون متصل بوده و سامانه گرمایشی تمامی مدارس اکنون فعال است.

وی افزود: ممکن است مدارسی در این استان وجود داشته باشد که سامانه گرمایشی آنان به دلیل برخی مشکلات با تمام ظرفیت فعال نباشد، ولی این مشکلات به میزانی نیست که دانش آموزان با پتو در کلاس درس حاضر شوند.