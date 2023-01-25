افزایش ضریب رشد پروژه های عمرانی استان های محروم در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی شامگاه چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با صداوسیمای مرکز گلستان در خصوص پتروشیمی گلستان، اظهارکرد: پروژه پتروشیمی سال‌ها بلاتکلیف رها شده و همچون زخم مزمنی بود که هم اکنون گره‌های آن باز شده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: با همراهی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس این گره باز و تفاهمنامه آن امضا شده و هم اکنون منتظر گام‌هایی هستیم و بعد از شکل گیری مجمع عمومی پتروشیمی و فراخوان مناقصه برای فاز اجرایی عملیات آغاز خواهد شد که نویدبخش دوره تحولی در پروژه‌های بزرگ خواهد بود.

خاندوزی در خصوص اینکه مجوز بورس برای افزایش سرمایه کی صادر می‌شود، گفت: با توجه به اینکه، این عمل نیازمند برخی مجوزها بود با رئیس سازمان بورس صحبت شده و قول قطعی دادندکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن حتی روزهای آینده این مجوز صادر شود.

وی اضافه کرد: به دنبال این هستیم که در کنار سایر استان‌های کمتر برخوردار اما پرظرفیت کشور مانند گلستان در بودجه ۱۴۰۲ به صورت ویژه دیده شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی عنوان کرد: در لایحه بودجه سال آینده، ضریب رشد پروژه‌های عمرانی در استان‌های محروم بالاتر از سایر استان‌های کشور است و امیدواریم این پروژه‌های عمرانی با ضرایب بالا چند سال به صورت مستمر ادامه یابد تا عقب ماندگی دیرین برطرف شود.