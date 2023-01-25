ضرورت توجه مردم به پاسداشت ایام الله

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی عصر چهارشنبه در اولین سالگرد شهادت سردار فرهنگ و رسانه، جانباز شهید حاج محمود عاطفی با اشاره به مسیر شهدا و مجاهدان راه خدا که به ندای رهبر کبیر انقلاب اسلامی گوش دادند، اظهار کرد: انقلاب اسلامی امروز الگوی جبهه مقاومت است.
وی به آثار معنوی زیارت مزار شهدا اشاره کرد و افزود: هر زمان که به زیارت شهدا میآییم سعی کنیم تجدید بیعت روحی و معنوی داشته باشیم چراکه رمز مانایی مسیر حق در سایه تلاش و مجاهدتهای شهدا و کسانی رقم خورده است که در این مسیر نورانی گام برداشته و نقشآفرین بودند.
آیتالله فلاحتی با بیان اینکه در همه نهضتها، عدهای مطیع ولی خدا بودهاند، ادامه داد: در روزگار ما نیز مردان و زنانی بودهاند که به خواستهها و مطالبات ولی خدا لبیک گفته و در مسیر حق جانفشانی کردند تا جاییکه امام (ره) فرمود: «مردم روزگار ما از مردم روزگار پیامبر (ص) در مکه و مدینه و از مردم روزگار امیرالمومنین علی (ع) در کوفه و از مردم روزگار امام حسین (ع) بالاتر هستند».
امام جمعه رشت اضافه کرد: بیش از ۴۳ سال از عمر انقلاب اسلامی با همه فراز و نشیبها میگذرد و در این سالها مسیر و خطی که توسط امام (ره) پایهگذاری شد، با نقشآفرینی مردان و زنان مجاهد مستحکمتر شد تا جاییکه امروز دشمنان را در همه عرصهها وادار به عقبنشینی کردهایم.
وی با اشاره به ضرورت توجه مردم به پاسداشت ایامالله ها تصریح کرد: ایامالله به روزهایی گفته میشود که در آن روزها موجبات ارتقا و سعادت مردم مسلمان فراهم شده است و روزهایی که دارای چنین شاخصه ویژهای باشد، ایامالله است.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان، ۲۲ بهمن ماه و روزهای شهادت مردان خدا و شهدا را از ایامالله دانست و افزود: مستکبران تمام ساز و کارهای خود را برای جنگ با این مردم بسیج کردند چون ما سروقامتان همیشه جاویدی همچون شهدا داریم.
آیتالله فلاحتی با بیان اینکه انقلاب اسلامی تا زمانیکه شهدا و این مردم خوب را دارد هرگز در دنیا شکست نخواهد خورد، گفت: هیچ صاحب قدرتی در دنیا امروز جرأت جنگ نظامی با این مردم ندارد اگرچه جبهه عربی، عبری و غربی تمام امکاناتشان را به کار گرفتهاند تا درخت تنومند انقلاب اسلامی را از بین ببرند.
امام جمعه رشت با تاکید بر اینکه مردم خوب ایران هیچ وقت حضور مؤثر در صحنه را رها نخواهند کرد، افزود: امسال هم در ایام مختلف همچون ۱۳ آبان ماه شاهد حضور میلیونی مردم در صحنه حمایت از آرمانهای انقلاب بودهایم که نشاندهنده فهم و بینش زنان و مردان ما است.
وی با اشاره به این سخنان علامه حسنزاده آملی مبنی بر اینکه «گوشتان به دهان رهبری باشد چون ایشان گوششان به دهان حجةبنالحسن (عج) است» بیان کرد: امروز هم برای حفظ اسلام و جامعه اسلامی باید گوشمان به دهان ولی خدا باشد.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان با اشاره به اینکه دشمنان در اغتشاشات اخیر اصل اسلام و رهبری را مورد آماج حملات همهجانبه قرار دادند زیرا میدانند رهبری دیدهبان بیدار امت اسلام و دنیای بشریت است، تصریح کرد: مردم ما گوش به فرمان رهبری هستند و هرچه تهاجم دشمن علیه این دیدهبان امت بیشتر شود، حمایت مردم و ملتهای مسلمان نیز از رهبری بیشتر خواهد شد.
آیتالله فلاحتی، رمز مانایی شهدایی همچون حاج محمود عاطفی و سایر شهیدان جاوید را اطاعت از ولی خدا و امام (ره) عنوان کرد و افزود: جوانانمان مطیع ولی خدا بودند و این مهم باید به نسلهای معاصر و آینده و حتی سایر سرزمینها انتقال داده شود.
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