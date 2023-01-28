مافیای خارجی سرطان وارد ایران می کند/آنها نخ بخیه هم به ما ندادند

محمدرضا مسجدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آنچه که وزارت صمت اعلام کرده است، سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود و طبق گزارش وزارت بهداشت، مصرف سالانه سیگار در کشور بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد نخ است.

وی افزود: اگر فرض کنیم همان آمار وزارت صمت که ۷۰ میلیارد نخ سیگار بوده است، در کشور مصرف شود؛ از این ۷۰ میلیارد نخ، ۷۲ درصد توسط دو شرکت خارجی در داخل کشور تولید می‌شود.

مسجدی با انتقاد از شرکت های خارجی تولید کننده سیگار در ایران، گفت: این کشورها، واکسن و دارو و حتی نخ بخیه را از مردم ما دریغ کردند، اما همین کشورها برای مردم ما سیگار تولید می کنند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، با اشاره به گزارش وزارت صمت مبنی بر اینکه هر نخ سیگار ۱۰۰ درصد سود دارد، افزود: چرخش مالی دخانیات در کشور، ۳ میلیارد دلار است که با دلار ۴۰ هزار تومانی، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می شود.

وی ادامه داد: اگر ۵۰ درصد این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، سود باشد؛ ۷۰ درصد این سود به جیب خارجی ها می رود.

مسجدی با تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه دریافت مالیات بر دخانیات در کشور، تصریح کرد: مالیات بر دخانیات در ترکیه ۶ برابر، عربستان ۴ برابر و پاکستان، ۲ برابر ایران است.

وی افزود: متأسفانه ایران پایین ترین مالیات بر دخانیات را در دنیا دارد و این در حالی است که سهم شرکت دخانیات ایران از تولید سیگار در کشور، فقط ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد تولید سیگار در اختیار شرکت هایی با سهامداران خارجی است.

مسجدی با اشاره به پیش بینی سازمان امور مالیاتی برای کسب ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر دخانیات در ۱۴۰۲، گفت: متأسفانه دوستان در مجلس شورای اسلامی، این عدد را یه ۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده اند.

وی با عنوان این مطلب که ریالی از گران شدن سیگار به جیب بیت المال نمی رود، افزود: این سود را مافیای بین المللی به جیب می زند.

مسجدی ادامه داد: مافیای بین المللی، هم سود فروش سیگار را به جیب می زند، هم فرار مالیاتی دارد و هم، سرطان و سکته قلبی وارد کشور ما می کند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، با عنوان این مطلب که قاچاق سیگار هیچ ربطی به گرانی دخانیات ندارد، گفت: در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، مالیات بر دخانیات کم شد؛ آیا قاچاق کم شده است. اگر کم شده است، گزارش بدهند.

مسجدی افزود: در همه جای دنیا، ۷۰ درصد قیمت یک پاکت سیگار به عنوان مالیات دریافت می شود که این رقم در ایران، کمتر از ۲۰ درصد است.

وی تاکید کرد: فرار مالیاتی دخانیات، فقط به جیب مافیای بین المللی می رود که در کشور ما مشغول تولید سیگار هستند.