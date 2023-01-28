شهادت نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی شامگاه جمعه از شهادت یک نوجوان فلسطینی ساکن منطقه سلوان در قدس اشغالی که چند روز پیش در تیراندازی نظامیان صهیونیست مجروح شده بود، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، ودیع ابو رموز نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی که چند روز پیش در جریان درگیری ها با نظامیان صهیونیست در سلوان در قدس اشغالی از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، براثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

منطقه سلوان در قدس اشغالی به منظور اعلام مخالفت با سیاست های دشمن صهیونیستی تقریباً به صورت روزمره شاهد درگیری بین جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست است. نظامیان صهیونیست برای سرکوب جوانان فلسطینی، در این درگیری ها از گلوله جنگی و گاز اشک آور استفاده می کنند.

خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که ابو رموز روز چهارشنبه گذشته به همراه یک جوان فلسطینی دیگر در جریان درگیری ها در منطقه سلوان واقع در جنوب مسجدالاقصی مجروح شده بود.

از سوی دیگر، منابع فلسطینی از زخمی شدن ۵ فلسطینی درپی تیراندازی نظامیان صهیونیست در نزدیکی ورودی منطقه بیتا واقع در جنوب نابلس پس از عملیات شهادت طلبانه قدس که به هلاکت ۷ صهیونیست و زخمی شدن شمار دیگر منجر گردید، خبر دادند.

«احمد جبریل» مسئول مرکز امداد و نجات هلال احمر در نابلس گفت که یکی از فلسطینی ها از ناحیه شکم دو گلوله خورده و به بیمارستان منتقل گردید و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی همچنین افزود که ۴ زخمی دیگر هم که از ناحیه پا زخمی شده بودند جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

خبرگزاری فلسطینی وفا به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که یک خودروی صهیونیست به سمت جوانان فلسطینی در ورودی منطقه بیتا تیراندازی کرد که به زخمی شدن آنها منجر گردید.

وفا همچنین از وقوع درگیری با نظامیان صهیونیست در ورودی منطقه بیتا درپی زخمی شدن جوانان فلسطینی خبر داد.