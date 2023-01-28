  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۸ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۶

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور خبر داد؛

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه- تهران

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه- تهران

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه- تهران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رضا روشنی کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت تردد در محورهای برون‌شهری را برای امروز چهارم بهمن ماه را اعلام کرد و گفت: در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال وآزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) تردد روان و فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

وی در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها، گفت: در آزادراه قزوین-کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محور شهریار – تهران حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس ترافیک سنگین و در آزادراه ساوه - تهران حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی ترافیک نیمه سنگین مشاهده می شود.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور در خصوص آخرین وضعیت جوی بیان داشت: بارش برف باران در برخی از محورهای استان های کرمان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی و بارش باران در برخی از محورهای استان سیستان و بلوچستان جنوب گزارش شده است.

روشنی محورهای دارای انسداد فصلی را لاسم - ارجمند، وازک - بلده، سروآباد – پاوه، سی سخت – پادنا، جدید هشتگرد – طالقان و گنجنامه - تویسرکان اعلام کرد.

کد مطلب 5693770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها